ABD Hazine Bakanlığından Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanlığından Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

26.06.2022 03:09
ABD Hazine Bakanlığından Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla mücadelenin ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın görüşüldüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla mücadelenin ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın görüşüldüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun 22-24 Haziran'da NATO müttefiki ve ortağı Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Adeyemo'nun bölgesel ekonomik meseleleri, terörün finansmanıyla mücadeleyi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı görüşmek üzere Türkiye'ye gittiği kaydedildi.

Adeyemo'nun Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, İstanbul'da ise finans kurumlarıyla Türkiye'nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Taraflar, Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığından Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama - Son Dakika

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