ABD İnşaat Harcamalarında Düşüş

ABD'de inşaat harcamaları, nisanda yüzde 0,4 düşerek piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalışla 2,15 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, martta da yüzde 0,8 azalmış ve 2,16 trilyon milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları nisanda yüzde 0,4 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,7 geriledi.

İnşaat harcamaları, nisanda yıllık bazda ise yüzde 0,5 azalış kaydetti.