ABD'li banka Goldman Sachs'ın yıl sonu dolar tahmini 28 TL oldu - Son Dakika

ABD'li banka Goldman Sachs'ın yıl sonu dolar tahmini 28 TL oldu

Son Güncelleme: 28.09.2023 16:26

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu dolar tahminini açıkladı. Dünyaca ünlü dev banka, şu an 27,40 seviyelerinden işlem gören doların üç ay sonra 28 ve altı ay sonra ise 29 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu.

Goldman Sachs, dün "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlıklı bir rapor yayımladı. TL'ye yönelik olumlu açıklamalarda bulunan ABD'li dev banka, yıl sonu dolar/TL tahminini de açıkladı. Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşmesiyle Türk lirasında (TL) kazancın geri döndüğüne işaret ettiğini belirten banka, yıl sonu dolar tahminini 28 TL olarak duyurdu.

PARASAL SIKILAŞMA DAHA DA GÜÇLENDİRİLECEK

Dengesizliklerin arttığı ve yatırımcı ilgisinin azaldığı Heterodoks politikalarla geçen uzun bir dönemin ardından Türkiye'nin faizde normalleşmeye doğru hızlanan patikasının, politika faizini yüzde 30'a çıkaran bir diğer büyük artışla devam ettiği kaydedilen raporda, " Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesinde, parasal sıkılaştırmanın daha da güçlendirileceği belirtilirken, yerli piyasa katılımcılarının kur korumalı mevduatlardan TL mevduatlara geçişinin teşvik edileceğine odaklanıldı." denildi.

Raporda, "Yüzde 40 ya da üzerinde bir politika faizi yıl sonu itibarıyla beklenen enflasyona göre pozitif reel faiz verilmeye başlanacağı anlamına geliyor." ifadeleri yer aldı.

DOLAR TAHMİNLERİ

Raporda vadeli işlem kontratlarının dolar/TL'nin üç ay sonra 30, altı ay sonra 33 seviyesinde işlem göreceğini fiyatladığına dikkat çekildi. Goldman Sachs üç ay sonra dolar/TL'nin 28 ve altı ay sonra 29 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu.

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'li banka Goldman Sachs'ın yıl sonu dolar tahmini 28 TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li banka Goldman Sachs'ın yıl sonu dolar tahmini 28 TL oldu - Son Dakika
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