ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek

ABD\'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'ye yönelik enflasyon ve döviz kuru tahminlerini değiştirdi. Dev banka USD/TRY için 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde 33, 35 ve 39 olan tahminlerini 36, 39 ve 44 olarak değiştirdi.

02.09.2024 11:07
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ABD'li yatırım bankası Goldman Sach yayınladığı araştırma notunda, Türkiye'de Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 62'den yüzde 51,4'e düşeceğini tahmin etti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi de Ağustos ayında yıllık yüzde 61,57 olarak gerçekleşti. TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını Salı günü TSİ 10.00'da açıklayacak.

GOLDMAN SACHS TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ

Foreks'in haberine göre; bununla birlikte Goldman Sachs, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde TCMB'nin temkinli davranacağını ve gevşemeyi erteleyeceğini de vurguladı. Goldman Sachs ayrıca USD/TRY tahminlerini revize etti. USD/TRY için 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde 33, 35 ve 39 olan tahminlerini 36, 39 ve 44 olarak değiştirdi.

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Son Dakika Ekonomi ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Oğuz Kuru: tamamen spekülasyon hep bunlar Amerikan oyunu ülkemiz gayet iyi ekonomimiz On Numara dolarda çökecek bitti artık dolar 14 42 Yanıtla
  • Nuri Varol: buda ucdugumuzun resmidir tüik efendi ne diyecek bakalım. 10 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Ne bu ya Süper Loto mu oynuyorsunuz birader 36,39,44 felan filan 0 1 Yanıtla
  • Volkan: Kısacası şahlandık bakalım ne zaman durcak şahlanmamız 0 0 Yanıtla

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