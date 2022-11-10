ABD'li e ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolardan fazla değer kaybeden ilk şirket oldu - Son Dakika
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ABD'li e ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolardan fazla değer kaybeden ilk şirket oldu

10.11.2022 20:43

Haziran 2021'den beri değeri 1 trilyon dolar azalan Amazon, değer kaybında rekor kırarak bu alanda ilk şirket olarak tarihe geçti.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolar değerini geçen ilk şirketlerden biri olmuştu. Haziran 2021 itibarıylaşirket değeri 1 trilyon 882 milyar dolara çıkan şirket o tarihten itibaren çöküşe geçti.

1 TRİLYON DOLARDAN FAZLA DEĞER KAYBI

2021'den bu yana 1 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşayan Amazon bu alanda ilk şirket olarak tarihe geçti. Jeff Bezos'un kurduğu şirket değer kaybı sıralamasında 1 trilyon dolar barajını aşan ilk şirket oldu. Şirketin bugünkü değeri 878 milyar dolar olarak açıklandı.

APPLE VE FACEBOOK DA ERİYOR

Amazon'un yanı sıra ABD borsasında geçen yıldan bu yana birçok şirketin değer kaybettiği görüldü. Microsoft benzer bir sürede 900 milyar dolar değer kaybı yaşamış, onu Apple ve Facebook takip etmişti.

İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLIYOR

Amazon'un son çeyrekte gelirleri beklentileri karşılayamamıştı. Şirketin yatırımcıları bu durumdan memnun olmayınca Amazon'un değer kaybı diğerlerini aştı. Yaşanan çöküş karşısında Amazon'un işten çıkarmaya başlayıp başlamayacağı bilinmiyor.

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Jeff Bezos, Amazon, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li e ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolardan fazla değer kaybeden ilk şirket oldu - Son Dakika
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