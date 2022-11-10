ABD'li e ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolardan fazla değer kaybeden ilk şirket oldu

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolar değerini geçen ilk şirketlerden biri olmuştu. Haziran 2021 itibarıylaşirket değeri 1 trilyon 882 milyar dolara çıkan şirket o tarihten itibaren çöküşe geçti.
2021'den bu yana 1 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşayan Amazon bu alanda ilk şirket olarak tarihe geçti. Jeff Bezos'un kurduğu şirket değer kaybı sıralamasında 1 trilyon dolar barajını aşan ilk şirket oldu. Şirketin bugünkü değeri 878 milyar dolar olarak açıklandı.
Amazon'un yanı sıra ABD borsasında geçen yıldan bu yana birçok şirketin değer kaybettiği görüldü. Microsoft benzer bir sürede 900 milyar dolar değer kaybı yaşamış, onu Apple ve Facebook takip etmişti.
Amazon'un son çeyrekte gelirleri beklentileri karşılayamamıştı. Şirketin yatırımcıları bu durumdan memnun olmayınca Amazon'un değer kaybı diğerlerini aştı. Yaşanan çöküş karşısında Amazon'un işten çıkarmaya başlayıp başlamayacağı bilinmiyor.
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