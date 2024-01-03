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ABD'nin kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika
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ABD'nin kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 29 Aralık 2023 itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı. Bu, 2022'nin sonundan bu yana yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık bir artış anlamına geliyor. ABD'de geçici bütçe tasarısıyla hükümetin finansmanı sağlanmış olsa da, kalıcı bütçenin onaylanamaması durumunda federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilir.

ABD\'nin kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı
03.01.2024 - 00:59,
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NEW ABD'nin kamu borcu 34 trilyon dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 29 Aralık 2023 itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı.

Böylelikle ülkenin kamu borcu, 2022'nin sonundan bu yana yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık artış gösterdi.

ABD'de 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı yasalaşmıştı. Bu sürenin dolmasına kısa bir zaman kala da federal hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik ikinci geçici bütçe kabul edilmişti.

İkinci geçici bütçe, Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngörüyor.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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