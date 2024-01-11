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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı - Son Dakika
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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,3 milyon varil arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticari ham petrol stokları 432,4 milyon varil seviyesine yükseldi. Bu artış, piyasa beklentilerinin aksine gerçekleşti. Ayrıca, stratejik ham petrol stokları da 600 bin varil artarak 355 milyon varile ulaştı. Benzin stokları ise 8 milyon varil artışla 245 milyon varile çıktı. Öte yandan, ABD'nin ham petrol ithalatı azalırken ihracatı da düştü. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 13,5 milyon varil olarak kaydedildi. EIA'nın raporuna göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 110 bin varil olması bekleniyor.

ABD\'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı
11.01.2024 - 09:39,  Güncelleme: 09:40
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,3 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1,3 milyon varil artışla 432,4 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artışla 355 milyon varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 8 milyon varil artışla 245 milyon varile çıktı.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 654 bin varil azalarak 6,2 milyon varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,9 milyon varil azalarak 3,3 milyon varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 30 Aralık - 5 Ocak haftasında 42 bin varil düşüşle 13,5 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Aralık 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 110 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı - Son Dakika


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