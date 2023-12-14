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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı - Son Dakika
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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4 milyon 300 bin varil azalarak 440 milyon 800 bin varil seviyesine geriledi. Benzin stokları ise 400 bin varil arttı. ABD'nin günlük ham petrol üretimi ise 13 milyon 535 bin varile yükseldi.

ABD\'nin ticari ham petrol stokları azaldı
14.12.2023 - 10:22,
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalarak 440 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 351 milyon 900 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 400 bin varil artarak 224 milyon varile çıktı.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 991 bin varil azalarak 6 milyon 517 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 568 bin varil azalarak 3 milyon 771 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 2-8 Aralık haftasında 4 bin varil artarak 13 milyon 535 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Aralık 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 110 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı - Son Dakika
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