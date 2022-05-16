ABD ve AB ticaret ve teknoloji alanında iş birliğini geliştiriyor - Son Dakika

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya- Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve sanayi ürünlerindeki arz kesintilerine karşı yakın iş birliği yapmak konusunda anlaştı.

Üst düzey AB ve ABD yetkilileri, Paris'te gerçekleştirilen 2. ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısında bir araya geldi.

Toplantı bitiminde yapılan ortak açıklamada, ABD ve AB'nin geçen yıl ilişkilerini güçlendirdiği ve derinleştirdiği anımsatıldı.

Ticaret, teknoloji ve güvenlikle ilgili konularda güçlü transatlantik bağlar ve iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, tarafların Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumada kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, tarafların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için eylemleri koordine etmeye devam edeceği kaydedildi.

Konseyin tedarik zinciri esnekliğini geliştirmeye, öngörülebilirliği ve ticaret çeşitliliğini teşvik etmeye yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmeyi ve ortak çözümler üretmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, çok taraflı, kurallara dayalı düzeni ve uluslararası hukukun temel ilkelerini tehdit eden aktörlere karşı durmaya devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, üçüncü ülkelerde Rus dezenformasyonuyla mücadele etmenin önemli olduğuna dikkati çekildi.

"Güvenilmez stratejik tedarik kaynaklarına bağımlılığı azaltmak için iş birliği yapmaya kararlıyız"

İfade özgürlüğü ve güvenilir bilgiyi teşvik eden hizmetleri sağlamak için çevrim içi platformların şeffaf olması ve sorumlu tutulması gerektiği görüşünün paylaşıldığına işaret edilen açıklamada, yasa dışı ve zararlı içeriğin yayılmasının önlenmesi için somut projelerin araştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, ticari anlaşmazlıkları karşılıklı biçimde çözmek için çalışmaların yoğunlaştırılacağı, ikili ticaret ve yatırımların önündeki engellerin azaltılacağı vurgulandı.

Tedarik zincirinde güvenilir kaynaklar ve ortaklarla bağlantı kurulacağına işaret edilen açıklamada, "Güvenilmez stratejik tedarik kaynaklarına bağımlılığı azaltmak için iş birliği yapmaya kararlıyız." denildi.

Açıklamada, tedarik zincirlerinde özellikle kritik materyallerde ani kopmaların olumsuz etkilerinin birlikte azaltılmak istendiği, nadir elementler, mıknatıs, güneş enerjisi gibi alanlarda tedarik zincirlerini çeşitlendirmek, yarı iletken değer zincirinde şeffaflığı artırmak, yarı iletkende sübvansiyon yarışlarından kaçınmak konusunda iş birliğinin artırılacağı belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşının, önemli tarımsal emtia ve gübre gibi girdilerin ticaretini kesintiye uğratarak milyonlarca insan için gıda güvensizliğini artırdığı anımsatılan açıklamada, dünya gıda fiyatlarının bu yılın mart ayında şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştığı ve bunun ekonomik istikrarsızlığa neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, AB ve ABD'nin gıda güvenliğinin önemi konusunda hemfikir olduğu, gıda üretim ve ticaretinin devamı için çalışılacağı belirtildi.

Biden ve von der Leyen'den ortak açıklama

Bu arada, ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısı bitiminde ortak açıklama yayımladı.

ABD ve AB'nin Haziran 2021'de gerçekleştirdiği zirvede Ticaret ve Teknoloji Konseyi kurdukları anımsatılan açıklamada, konseyle 21'inci yüzyıl ekonomisinde, hızla gelişen dijital ve gelişen teknolojilere ilişkin kuralları belirlemenin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, konseyin bir yıldan kısa bir sürede özellikle ikili ticareti ve yatırımları artırma, ticari bariyerleri kaldırma, mevcut sorunları giderme ile Rusya-Ukrayna savaşına ortak tepki gösterme gibi konularda transatlantik iş birliğinin önemli bir unsuru halini aldığı belirtildi.

ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısına, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcıları Margrethe Vestager ve Valdis Dombrovskis'in katıldığına işaret edilen açıklamada, konseyin tedarik zincirleri, gıda güvenliği, ihracat kontrolleri, gelişen teknoloji, dijital altyapı, ticaret gibi alanlarda yeni girişimler duyurduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu girişimlerin ortak değerleri ve küresel rekabet gücünü güçlendireceği, Atlantik'in her iki yakasındaki çalışanlara fayda sağlayacağı belirtilerek, çalışmaların gelecek aylarda daha fazla ilerleyeceği kaydedildi.