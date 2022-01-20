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Adana'da 172 proje tamamlandı - Son Dakika

Adana'da 172 proje tamamlandı

20.01.2022 13:19
Adana'da 172 proje tamamlandı

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'da geçen yıl 172 projenin tamamlandığını 212 projenin devam ettiğini belirterek, yeni yılda bir önceki yıla göre daha fazla projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'da geçen yıl 172 projenin tamamlandığını 212 projenin devam ettiğini belirterek, yeni yılda bir önceki yıla göre daha fazla projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi.

2022 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Adem Arslan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

2021 yılında merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma aşamalarının tüm ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda konuşan Vali Elban, "2021 yılında ilimizde 468 proje uygulandı. Uygulanan projelerin bütçe büyüklüğü yaklaşık olarak 13 milyar 750 milyon TL civarındaydı. Bunun içinde yaklaşık 2 milyar 300 milyon TL hibe ödeneği kullanıldı. Daha önceki yıllardan gelen harcamalarla 172 proje tamamlandı. 212 proje devam etmekte, 38 proje ihale aşamasında, 38 proje etüt aşamasında, 8 proje ise tasfiye edildi. Yeni yılda bir önceki yıla göre daha fazla projeyi hayata geçirmeyi temenni ediyorum. Yıl boyunca yapacağımız tüm çalışmalarda başarılar diliyorum. Çalışmalarımızı iyi bir sinerji oluşturarak koordinasyon içinde yürüteceğiz. Elimizdeki tüm imkanlarımızı insanımız ve ilimiz için azami bir şekilde kullanacağız" dedi.

Toplantı, Vali Elban'ın konuşmasının ardından yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, 2022 yılına yönelik proje hedeflerine ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sürdü. - ADANA

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Süleyman Elban, Zeydan Karalar, Çukurova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da 172 proje tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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