Adana'da bal hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da bal hasadı başladı

Adana\'da bal hasadı başladı

Türkiye'nin en çok bal üreten ikinci ili Adana'da, 2024 bal hasadı başladı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü'nün katılımıyla Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen hasatta, üreticiler bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

14.08.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en çok bal üreten ikinci ili Adana'da hasat başladı.

Geçen yıl 12 bin 280 ton bal üreterek Türkiye ikincisi olan Adana'da, 2024 bal hasadı başladı. Zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde üst sıralardaki yerini koruyan kent, geçen yıl yaklaşık 2 bin 470 arıcı 495 bin kovanda bal üretimi yapmıştı. Bu yıl Adana İl Tarım ve Orman Müdürü, Mehmet Nuri Kökçuoğlunun'da katılımıyla Adana'nın Pozantı ilçesinde bal hasadı aşladı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada ise, "Üretiminde ikinci sırada olduğumuz balda hasat sezonu başladı. Pozantı ilçemizde üreticilerimizin bal hasadına katılarak bereketli bir sezon temennisiyle hasadımızı yaptık. Desteklerimiz ve üreticilerimizin gayretiyle hedefimiz birinciliği elde etmek" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Pozantı, Türkiye, adana, Tarım, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da bal hasadı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:31:52. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da bal hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement