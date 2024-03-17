Adana\'da Bal Üretiminde Devlet Desteği

Bal üretiminde Türkiye ikincisi olan Adana'da 2 bin 146 balcıya devlet 25 milyon 75 bin 480 lira deste sağladı
Adana, zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde üst sıralardaki yerini koruyor. Kentte 2 bin 146 arıcının 500 bin kovanda bal üretimi yapılmasıyla 2020'de 12 bin 171, 2021'de 12 bin 336, 2022'de 12 bin 645 ton 2023'te ise 12 bin 900 ton bal üretildi. Adana bu bal üretimiyle Türkiye ikincisi oldu. Arıcılıkla ilgili eğitim faaliyetleri de yıl boyunca sürüyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bal üretimini artırmak için üreticiye destek oluyor. Bu çerçevede tarım ve orman müdürlüğü 2 bin 146 işletmede bulunan toplam 434 bin 920 arılı kovan için toplam 25 milyon 75 bin 480 lira arılı kovan desteği ödemesi yapmaya başladı. - ADANA
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adım olduğunu ifade etti. Palandöken ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu. Uzkurt, ilçenin modern ve konforlu bir yaşam standardına kavuşması için önemli adımlar attıklarını belirtti. Çamardı halkının en kısa zamanda doğal gaz kullanmaya başlayacağını ifade eden Uzkurt, sobaların artık atılacağını ve hemşehrilerinin hayat konforunun artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda sektöründe fiyat ve hijyen denetimlerini artırdı. Unlu mamullerden et ürünlerine kadar birçok gıda sektöründe denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketmesi için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulan işletmede ormandan eğitimli köpekler tarafından toplanan trüf mantarından konserve, yağ ve sos gibi 20 çeşit ürün üretiliyor. Trüf mantarını toplayan kişi sayısının az olması, zor yetişmesi ve az bulunmasından dolayı değerli olduğunu vurgulayan işletme müdürü Selçuk Argun, gelecek yıllarda Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in otomobil ihracatı, 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 artış gösterdi. Binek araç ihracatı yüzde 31,5 artarken, ticari araç ihracatı yüzde 25,9 arttı. Ayrıca, Çin bu dönemde yıllık yüzde 7,5 artışla 182.000 adet yeni enerjili araç ihraç etti.
Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatı, 'Fırtınalı Bir Yaşamöyküsü' başlıklı kitapla okuyucularla buluştu. Kitapta, Çağlar'ın çocukluk ve gençlik yılları, siyasete girişi, bakanlık yaparken yaşadıkları, NTV'nin kuruluşu ve Türk-Rus ilişkilerine katkıları anlatılıyor. Çağlar'ın hayatına ışık tutacak belgeler de kitapta yer alıyor.
Merkez Bankası'nın faiz toplantısında faiz artışı beklenmiyor ancak seçim sonrası faiz artışı için sinyal vermesi gerekiyor. Piyasalardaki paniğin devam etmesi ve döviz talebinin canlılığını koruması, faiz artışının gerekliliğini gösteriyor.
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