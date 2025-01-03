Adana'da Ispanak Hasadı Başladı

Ekonomi

Adana'da ıspanak hasadı başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesin hasadı başlayan ıspanak tarlada kilosu 14 liradan alıcı buluyor.

Kozan'da Hamamköy ve çevresinde ekimleri yapılan ıspanağın hasadı başladı. Hasat yapıldıktan sonra soğuksu havuzlarında temizlenerek kasalanan ıspanak kışın vazgeçilmez sebzelerinden.

Ispanaklar Çukurova'nın bereketli topraklarında hazırlandıktan sonra Hatay, Van, Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına taşınıyor. Üretici Ali Kelebek, "Bu sene sezon küresel ısınma nedeniyle değişkenlik gösteriyor. Ispanak hava soğuk olduğu zaman tüketimi artan sıcak olduğu zaman tüketimi azalan bir ürün. Bizim ürettiğimiz ıspanaklar Kahramanmaraş, Kayseri, Hatay, Van, Ordu'dan talep görüyor. Buralara yolluyoruz. Şuan kilo fiyatı tarlada 13-14 TL arasında satılıyor" dedi.