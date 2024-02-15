Yılın her günü ekim, dikim, hasat yapılan Adana'da en önemli girdi maliyetleri arasında yer alan motorinin litre fiyatı, son yapılan zamla birlikte 45 Türk lirasının üzerine çıktı.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Ürünün ekiminden, sulama ve hasadına kadar her aşamasında motorin kullanılıyor. Tarımsal üretimde, tohum ve gübre gibi önemli bir girdi kalemini oluşturan motorinin 45 lirayı aşması üreticileri sektörün geleceğiyle ilgili endişelendirmeye başladı" dedi.
Çiftçiler, geçtiğimiz yıl buğday ve bazı sebze kalemleri dışındaki ürünlerden para kazanamadı. Bu sezon zirai ilaç, gübre, tohum ödemelerinde zorlanan çiftçileri gelen zamlarla yükselen motorin fiyatları daha da zor durumda bıraktı. Çiftçiler, üretim yapılsa bile bu zamlar ürün fiyatlarına etki edeceğini ve tüketicilere yansıyacağını belirtti.
Motorin fiyatlarının tarım üreticileri için 1 doların altında olması gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Sürdürülebilir tarım için tarım üreticileri desteklenmeli. Çiftçiler gelen zamlara tepkili. Yetkililere üreticilerimizin sesini duyurmak istiyoruz. Çiftçi kayıt sistemi kayıtlarına göre verilen motorin prim ödemeleri yeterli değil. En büyük girdi maliyetlerinden biri olan motorinde çiftçiye ötv sıfırlanmalı ve pompa fiyatından yüzde elli indirim yapılmalı. Çiftçiler desteklenmezse tarım arazileri boş kalacak. Başta ülkemiz olmak üzere gıda güvenliği tüm dünya için yaşamı sürdürmenin temel şartı. Bunun sağlanması için tarım üreticileri her zaman pozitif ayrımcılıkla desteklenmelidir" dedi - ADANA
Son Dakika › Ekonomi › Adana'da Motorin Fiyatları Çiftçileri Endişelendiriyor - Son Dakika
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