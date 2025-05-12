Adana'da Patates Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Patates Hasadı Başladı

Adana'da patates hasadı başladı, kilogram fiyatı 22-24 lira, rekolte hedefi 165 bin ton.

12.05.2025 19:15
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Adana'da patates hasadı başladı, tarlada kilogramı 22-24 lira

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Kent genelinde patatesten 165 bin ton rekolte hedefleniyor"

ADANA - Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat başladı. Zirai don nedeniyle verim kaybı yaşanan ürün tarlada kilogramı 22-24 lira arasında alıcı buldu.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patateste hasat başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen işçiler, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı. Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek patatesler tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. Ardından patatesler yakın şehirler için kasalarla, uzak şehirler için ise çuvallanıp kamyonlara yüklenerek satış için hallere gönderildi.

Zirai don verimi düşürdü

Kent genel 70 bin dönüm ekilen patateste, Şubat ayında yaşanan zirai don nedeniyle verim kaybının yaşandığı belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda dönüme ortalama 4 ton verim alınan patatesten bu sene bazı tarlalarda 2 ton, bazı tarlalarda ise 2,5 ton verim beklendiği kaydedildi. Kent genelinde ise patatesten bu sezonda 165 bin ton rekolte hedeflendiği açıklandı. Hasatla birlikte büyük boy patatesin kilogram fiyatı tarlada 22-24 lira arasında, orta boy patates 16, en küçük boy patates ise 8 liradan alıcı buldu. Önümüzdeki günlerde hasadın kent genelinde yoğunlaşmasıyla fiyatların da biraz daha düşmesinin beklendiği aktarıldı.

"Eski patateslerin bir kısmı Azerbaycan'a gönderiliyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Ülkemizde en erkenci turfanda patates hasadı Adana'da başladı. Büyük, orta ve küçük boy olarak patates 3 kısma ayrılıyor. Büyük boy patatesin kilosu 22-24 arasında orta boy 16 ve en küçük boy 8 lira arasında satılıyor. Şuanda ülkemizdeki depolarımızda halen patates var. Onlarında en büyüğü 15-16, en küçüğü ise 5-6 lira civarında satılıyor. Eski patateslerin bir kısmı Azerbaycan'a gönderiliyor. Yeni olanlar ise yurt içine gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

"Patates yurt dışına da gönderilecek

Yurt içindeki patates ihtiyacı karşılandıktan sonra patatesin yurt dışına da gönderilmesini beklediklerini belirten Doğan, "Patateste yurtiçi ihtiyaçları karşılandıktan sonra kapılar açılınca ürünler yurtdışına da gönderilecek. Adana'da şuan 70 bin dönüme yakın patates ekimi var. Bundan sonra hasat diğer illerimizde de başlayacak. 22-25 Şubat arasında yaşanan dondan dolayı rekolte yüzde 50 düştü. Ovanın genelinde 2 ile 2,5 ton arası verim beklenirken bazı tarlalarda 4 tona yakın verim alınıyor. Ancak 4 ton verim alınan tarla örnek, çok soğuk yemediği için o verim alınıyor" diye konuştu.

"Dönüme maliyet 45 bin lira"

Konuşmasını sürdüren Doğan, "Patatesin dönüme 45 bin lira maliyeti var. Bu aldığınız verimle maliyetleri kurtarmak mümkün değil. Patatese ayrıca bir destek verilmesi gerekiyor. Dönüm başına 488 lira destek var. Ayrıca bin 24 lirada sertifikalı tohum desteği veriliyor. Afetler nedeniyle bu sene çiftçilerimiz maliyetlerini zor kurtaracak" dedi.

"Halkımızda patatese fazla para ödemesin"

Adana ve Hatay'da 11 bin dönüm alanda patates ekimi yapan üretici Ali Osman Koyun ise fiyatların düşmemesi halinde çiftçinin ancak maliyetleri kurtarabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Şuan da maliyetler konusunda biraz zorlanıyoruz. Dekar maliyeti ve giderlerimiz çok fazla. İnşallah soğuktan etkilenmeyen bölgelerimizdeki arkadaşlarımızla beraber patatesi elimizden gelen en iyi seviyeye getirmeye çalışacağız. Şuan fiyatlar 20 TL bandında ve boyutuna göre değişiyor. Halkımızın çok fazla para ödemeden ve bizimde maliyetlerimizi kurtaracak şekilde patates fiyatları olursa biz razıyız."

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Patates Hasadı Başladı - Son Dakika

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