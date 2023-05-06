Soğan'ın kilosu 6-7 liraya indi ama tarlada kalma riskiyle karşı karşıya! - Son Dakika
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Soğan'ın kilosu 6-7 liraya indi ama tarlada kalma riskiyle karşı karşıya!

06.05.2023 13:44

Markette kilosu 30 liraya çıkınca gündemin başına oturan soğanın tarla fiyatı düştükçe düşüyor. Adana'da hasadı devam eden soğanın kilosu 6-7 liraya indi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğanın yüzde 60'ı halen tarlada duruyor. Eğer ay sonu yurt dışı kapıları açılmazsa soğan tarlada kalacak" dedi.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor. İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 6-7 liraya, 2'nci kalite soğan ise 3-4 liraya kadar geriledi. Ancak kent genelinde soğana talep olmaması nedeniyle ürünler tarlada kaldı.

Üreticiler ve tüccarlar, mayıs ayı sonunda soğanı yurt dışına ihraç etmek istiyor. Bu sene 23 bin ton ekilen soğandan ortalama 105 bin ton rekolte beklenirken verim bolluğu da yaşanıyor.

"SOĞAN FİYATLARI DİP YAPTI"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini belirtti. Doğan, "Yaklaşık 1 ay boyunca soğan fiyatları hiç düşmedi. Kilogramı 17-18 liradan soğanlar piyasaya girdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden işçi gelmediği için de soğanlar toplanamadı ve fiyatlar yüksek seyretti. 3-4 gündür soğan fiyatları tam dip yaptı. Şu anda soğanın tarlada toptan kilogram fiyatı 7-8 lira arasında. Hatay soğanı da Adana soğanından 1-2 lira daha fazla" diye konuştu.

Siyasilerin dilinden düşürmediği soğan tarlada 6-7 liraya indi

"YÜZDE 60'I HALEN TARLADA DURUYOR"

Adana ve Hatay'da hasadın yüzde 40'ının yapıldığını vurgulayan Doğan, "Soğanın yüzde 60'ı halen tarlada duruyor. Soğan artık kırmızı kabuk bağladığı için raf ömrü de arttı. Eğer ay sonu soğan için yurt dışı kapıları açılmazsa soğan tarlada kalacak. Şu anda soğan sökümü ağırlaştı. Piyasanın isteğine göre soğan sökülüyor. Haziranın sonuna kadar soğan hasadı bölgemizde sürecek" ifadelerini kullandı.

Siyasilerin dilinden düşürmediği soğan tarlada 6-7 liraya indi

"FİYATLAR 3-4 GÜN SONRA YANSIR"

Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini anlatan Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi: "Marketteki yüksek fiyatlar 3-4 gün önce sökülen soğan fiyatları. Şu anda soğan tarlada tüccar tarafından kilogramı 6-7 liradan sökülüyor ve marketlere ulaşması 8-9 lira. Hal ve marketlerde 10-15 liradan satılacaktır. Fiyatlar 3-4 gün sonra yansır. Bu fiyatların daha da aşağı düşeceği kesin gözüküyor. Vatandaşlarımız 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek. Hatta benim bu 6-7 lira dediğim soğan en kalitelisi. 2'nci kalite soğanlar 3-4 liradan sökülüyor."

Siyasilerin dilinden düşürmediği soğan tarlada 6-7 liraya indi
Siyasilerin dilinden düşürmediği soğan tarlada 6-7 liraya indi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Ahmet eren Kacmaz: SİZİN YÜZÜNÜZDEN BU PATATES SOGAN ALGISI. BETER OLMAYIN PİŞMAN OLUN BU FİYATLARA SEBEB OLDUGUNIZ İÇİN Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • Faruk Karadoğan: Noldu düne kadar çöpe döküyordunuz inşallah tarlada kalır mahsülünüzde kalırsınız öyle Cevap Yaz 19 7 Yayından Kaldır
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Mehmet Akın, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soğan'ın kilosu 6-7 liraya indi ama tarlada kalma riskiyle karşı karşıya! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soğan'ın kilosu 6-7 liraya indi ama tarlada kalma riskiyle karşı karşıya! - Son Dakika
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