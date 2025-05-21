Adana'da Turfanda Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Turfanda Karpuz Hasadı Başladı

Adana\'da Turfanda Karpuz Hasadı Başladı

Adana'da karpuz hasadı başladı, fiyatı 20-24 lira arasında. İthalat ve iç piyasa artıyor.

21.05.2025 09:46
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Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayan Adana'da coğrafi tescilli turfanda karpuz hasadı başladı. Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuzun, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edildiği bildirildi.

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2'nci sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde başladı. Bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan dönüme 5-6 ton verim alınırken ovadaki hasatta 8-10 ton rekolte, kent genelinde ise 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte beklendiği ifade edildi. Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuzun, iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Balkan ülkesine de ihraç edildiği kaydedildi.

"Fiyatlar çiftçiyi sevindiriyor"

Hasatla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçtiğimiz sene hasat 10 gün erken başlamıştı ancak bu sene havaların soğuk geçmesi nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Şu anda 1 dönüme 5-6 ton verim almaktayız. Karpuzun bu yıl kilogram fiyatı 20-24 lira arasında ve bu fiyat çiftçiyi sevindiriyor. Şu anda karpuz ülkenin dört bir yanına gönderilmeye başlandı ve yurt dışına gönderiliyor. Haziran ayının ilk haftasında siyah, çekirdeksiz karpuzlar çıkacak. Bu yıl karpuz ekimi geçen yıla oranla yüzde 20 fazla" dedi.

"Karpuzun kilosunun 7 lira olması imkansız"

Geçtiğimiz günlerde Karataş Ziraat Odası'nın 'Adana karpuzunun kilogramı 7 liradan satılıyor' açıklamalarına da tepki gösteren Doğan, "Bunu açıklayan oda başkanı çok yanlış bir fiyat açıkladı. Fiyatın 7 lira olması mümkün değil. Karpuzun kilogram fiyatı boyuna göre değişiyor. Küçük boy karpuzun kilogramı 20 liradan, büyük boy karpuzlar 24 liradan alıcı buluyor. 7 liraya karpuz satılması mümkün değil" diye konuştu.

"Bu fiyatlar bizi kurtarıyor"

300 dönüm alanda karpuz ekimi yapan üretici Cumali Ardınç ise fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, "Şu anda fiyatlar güzel. Karpuzun kilogram fiyatı 20-24 liraya satılıyor ve memnunuz. Karpuzun kilogram maliyeti 12 lira. Bu fiyatlar bizi kurtarıyor ancak 7-8 veya 10 liraya karpuzun kilogram fiyatı düşerse hep zarar ederiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Türkiye, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Turfanda Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika

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