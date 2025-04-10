Adana Gastronomi Şehri Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Gastronomi Şehri Oluyor

Adana, gastronomi şehri ünvanıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek.

10.04.2025 00:35
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Adana'yı "Gastronomi şehri" ünvanı heyecanı sardı

Yöresel birçok lezzeti bulunan Adana, gastronomi şehri olacak

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger:

"Ünvan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek"

ADANA - 'Gastronomi şehri' ünvanı alması için adaylığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Türkiye Milli Komisyonu tarafından kabul edilen Adana'da esnaf sonucu heyecanla bekliyor.

Et tüketiminin başkentlerinden, tescilli kebabından içli köftesine, mumbarından şalgamına ve taş kadayıf başta olmak üzere birçok tatlı türüne kadar çok sayıda lezzetin yer aldığı Adana'da esnafı, 'Gastronomi şehri' ünvanı heyecanı sardı.

Yaz aylarında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak değerlendirme sonucunu merakla bekleyen işletmeler, 'Gastronomi şehri' ünvanının gereği olarak mevcut hizmetlerini geliştirmenin yanı sıra menülerinde yöresel lezzetlere de yer vermeye hazırlanıyor.

"Ünvan, Adana'yı gastronomi turizminin önemli duraklarından biri haline getirecek"

Konuyla ilgili Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Göger, "Paris turunu başarıyla tamamlayarak, 'Gastronomi şehri' ünvanını alacağımıza yürekten inanıyoruz. 'Gastronomi şehri' ünvanı, Adana'ya büyük katkılar sağlayacaktır. Bu ünvan, Adana'yı gastronomi turizminin önemli duraklarından biri haline getirecektir. Bu ünvan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek, restoranlarımızdan sokak lezzetlerimize kadar tüm gıda sektörümüz canlanacaktır" dedi.

"Geleneksel lezzetlerimizi sunarken fark oluşturmalıyız"

Adana'nın bir marka şehir olduğuna ve esnafın alınacak ünvan ile daha dikkatli hareket edeceğine vurgu yapan Başkan Göger, "Şehrimize gelen turistleri ne kadar iyi ağırlarsak, dönüş yolunda da Adana lezzetlerini tatmak isteyeceklerdir. Bu nedenle, esnafımızın bu sürece en iyi şekilde hazırlıklı olması şarttır. Kaliteyi, lezzeti ve hijyeni daima ön planda tutmalıyız. Geleneksel lezzetlerimizi sunarken, modern bir bakış açısı ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla fark oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Çok sevinçliyiz"

Yöresel yemekler de sunan işletmecilerden Güngör Güler ise Adana'nın gastronomi turizmi noktasında fark oluşturacağını belirterek, "Bu haberi duyduğumuz ilk andan itibaren çok sevinçliyiz. Adana artık bir marka şehir olacak. Bunu biliyoruz ve buna hazırız" şeklinde konuştu.

İşletmecilerden Ömer Algan da 'Gastronomi şehri' ünvanının alınmasının sektöre büyük hareketlilik getireceğini vurgulayarak, "Adana sadece kebaptan ibaret değil. Birçok lezzetimiz var ve bu ünvan ile birlikte bunların tanınırlığı daha çok artacak. Yurt dışından, şehir dışından gelenler artık sadece kebap yiyip dönmeyecek. Adana'nın marka olması, esnafın işlerine de olumlu yansıyacak. Çok mutluyuz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Gastronomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Gastronomi Şehri Oluyor - Son Dakika

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