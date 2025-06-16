Adana Karpuzunda Fiyat Düşüşü - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Karpuzunda Fiyat Düşüşü

Adana Karpuzunda Fiyat Düşüşü
16.06.2025 11:14
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Adana karpuzunun tarlada kilogram fiyatı 25-27 liradan 7 liraya düştü. Üreticiler endişeli.

Hasadın sürdüğü coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun tarlada kilogram fiyatı 7 liraya kadar düştü.

Türkiye karpuz üretiminin ortalama yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Adana'da tescilli ürünün hasadı sürüyor.

Adana karpuzunun kilogram fiyatı, mayıs ortasında başlayan ilk hasat döneminde tarlada 25-27 lira civarındayken, haziranın ortasında 7 liraya kadar geriledi.

Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cabbar Sekman, AA muhabirine, turfanda ilk karpuzun Adana'da sahil kıyısında hasat edildiğini söyledi.

Kentte hasadın temmuz ortasına kadar sürdüğünü belirten Sekman, bu yıl karpuz veriminin iyi olduğunu dile getirdi.

Sekman, hasat başladığında fiyatların üreticiler için iyi olduğunu belirterek, "Kaliteli ürünün kilogramı tarlada 25-27 liradan satılıyordu, şu anda fiyat bayağı düştü. Tabii ürün miktarının artmasının da etkisi var. Şu an tarlada en iyi karpuzun kilogramı 7 lira. Rakam 25 liradan buraya geriledi." diye konuştu.

"Bu yıl ihracat kısa sürdü"

Karpuzda dönüm başına 35-40 bin lira maliyetin olduğunu kaydeden Sekman, şöyle devam etti:

"Bu yıl ihracat kısa sürdü. Avrupa, Yunanistan'da hasat başladığı zaman ülkeler kendilerine yakın yeri tercih ediyor. İhracat mayıs sonunda 10 gün sürdü, daha sonra kesildi. 7 lira beklentimizi karşılamıyor. Havaların ısınmasıyla, tatilin başlamasıyla fiyatın biraz daha artmasını bekliyoruz. Karpuz hak ettiği değerde değil. En ucuz meyve karpuz. Tarlada 7 lira çok ucuz."

Sekman, bu yıl hasat edilen Adana karpuzunun lezzeti, aroması ve şeker oranı bakımından çok güzel olduğunu ifade etti.

Karpuz üretici Abdullah Direk de hasat ettiği ürünün veriminden memnun olduğunu belirtti.

Karpuzun kilogramının tarlada 7 liradan alıcı bulduğunun altını çizen Direk, şunları kaydetti:

"Bu fiyat beklentimizin altında. Havaların ısınması ve okulların kapanmasının ardından başlayacak tatil döneminde fiyatların biraz yukarı çıkmasını bekliyoruz. Bu yıl hasat ettiğimiz ürün oldukça kaliteli. Aroma ve lezzet olarak çok güzel."

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Tatil, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Karpuzunda Fiyat Düşüşü - Son Dakika

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