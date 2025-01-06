Adana'nın İhracatı 2024'te 3 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'nın İhracatı 2024'te 3 Milyar Doları Aştı

Adana\'nın İhracatı 2024\'te 3 Milyar Doları Aştı

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 2024 yılında Adana'nın 3 milyar 45 milyon dolarlık ihracat yaptığını ve bu rakamın 2023'e göre yüzde 5 artış gösterdiğini açıkladı. İhracat artışında kimya, tekstil ve otomotiv sektörleri ön plana çıktı.

06.01.2025 09:06  Güncelleme: 09:07
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Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 2024 yılında Adana'nın 3 milyar 45 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attığını bildirdi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yazılı açıklamasında, Adana'nın ihracat performansının 2023 yılına göre yüzde 5 artış gösterdiğini belirtti. 2023'te 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracat yapan Adana'nın, yaşanan tüm zorluklara rağmen 2024'te bu rakamı artırmayı başardığını vurgulayan Kıvanç, şunları ifade etti:

"2024 yılında Adana'mız ihracat rakamlarını yeniden yukarı taşıyarak 3 milyar 45 milyon dolara ulaştı. Bu başarı, şehrimizin üretim kapasitesini artırmak için yürütülen yoğun çalışmaların ve sanayicilerimizin azimli gayretlerinin bir sonucudur. Ancak bu rakam bizim için bir hedef değil, yeni başarılar için bir basamaktır. Önümüzdeki süreçte Adana'nın ihracatını çok daha yukarılara taşıyacak potansiyele sahip olduğuna inanıyorum."

2024 yılı ihracatında sektörlerin katkılarına değinen Başkan Kıvanç, kimya sektörünün 593,6 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını belirtti. Başkan Kıvanç, "Tekstil sektörü 521,4 milyon dolarla ikinci sırada, hububat sektörü ise 379,5 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada bulunuyor. 2024 yılında ilk 5 sektör içerisinde en yüksek ihracat artışını yakalayan sektörümüz ise yüzde 50 artışla 334,3 milyon dolarlık ihracat yapan otomotiv endüstrisi oldu" dedi.

Adana'nın ülkelere göre ihracat rakamlarını da paylaşan Başkan Kıvanç, "ABD, 270,3 milyon dolarla birinci sırada yer alırken, Irak 266,2 milyon dolarla ikinci, İspanya ise 191,1 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı" bilgisini verdi. Aralık ayı ihracat performansına da değinen Başkan Kıvanç, Adana'nın 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla 282 milyon 597 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. 12 aylık süreçte Kasım ayı 291,1 milyon dolarla en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ay oldu. Türkiye genelinde yüzde 1,40'lık pay ile 13. sırada yer aldık" dedi.

Adana'da 6 farklı bölgede toplam 128 bin dekarı aşkın yeni yatırım alanını, Valilik, belediyeler, oda, borsa, OSB'ler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle sanayicilerin hizmetine sunma gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Kıvanç, "Bu alanların yeni yatırımlara ev sahipliği yaparak Adana'nın ekonomik potansiyelini daha da artıracağını belirtti. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas OSB, Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB ve Su Ürünleri İhtisas OSB gibi projelerle Adana'nın sanayi üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu projeler, Adana'nın Türkiye'nin ikinci büyük sanayi merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacaktır. Bu projelerin tamamlanmasıyla Adana olarak ihracatımızı katlamamız mümkün olacaktır" diye konuştu.

Başkan Kıvanç, Adana'nın lojistik gücünü katlayacak projelere de değinerek, Türkiye'nin 12 milyon TEU olan tüm liman kapasitesine eşdeğer bir kapasitede planlanan Adana Ana Konteyner Limanı'nın şehrin ticaret potansiyelini maksimum seviyeye taşıyacağını belirtti. Kıvanç, bu limanın Adana'nın uluslararası ticaret ağlarının kalbinde yer almasını sağlayarak küresel rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Sanayi, tarım, lojistik ve enerji gibi alanlarda güçlü altyapıya sahip olan Adana'nın, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olduğunu vurgulayan Kıvanç, "Bereketli Çukurova'nın gücüyle büyüyen sanayimiz, dinamik yapısı, üretkenliği ve yenilikçiliğiyle ülkemizin ekonomik geleceğine yön vermeye devam edecektir. Elde edilen başarıda emeği geçen tüm sanayicilere ve çalışanlara teşekkür ediyoruz" diyerek açıklamasını tamamladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Finans, Enerji, Tarım, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'nın İhracatı 2024'te 3 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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