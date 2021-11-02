Adana Ticaret Borsası
02.11.2021 15:45
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,38 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,28
|3,38
|Mısır
|Kg
|2,82
|2,92
|Ayçiçeği
|Kg
|5,55
|5,65
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,55
|5,65
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|25,20
|25,30
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