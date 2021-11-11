Adana Ticaret Borsası
11.11.2021 17:05
Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 2,75 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 2,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|2,83
|2,88
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|4,79
|5,55
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,50
|5,70
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,75
|2,75
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|26,40
|26,50
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