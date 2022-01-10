Üye Girişi
Adlıhan Dere, güven tazeledi - Son Dakika

Adlıhan Dere, güven tazeledi

10.01.2022 14:53
Adlıhan Dere, güven tazeledi

Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Ocak Cuma günü Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Ocak Cuma günü Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Odası Başkanı Adlıhan Dere, genel kurulda güven tazeledi.

Toplantıya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, SGK İl Müdürü Nejat Deniz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, KOSGEB Antalya Müdürü İbrahim Erkış, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun, TV-SEN Sendikası Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Kocaağa, Halkbank Çallı Şube Müdürü Ertan Ertaş, Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nabi Arslan, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, Oda Başkanları, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve oda üyeleri katıldı.

9. Olağan Genel Kurul Toplantısı Başkan Adlıhan Dere'nin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin göreve geldiği günden bugüne dek yapmış olduğu hizmetleri, projeleri, diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği işbirliklerini ve her türlü oda çalışmalarını içeren faaliyet filmi ile başladı. Ardından Başkan Adlıhan Dere, meslekte 25. Yılını dolduran oda üyesi esnaflara plaketlerini takdim etti.

"Esnaf Adlıhan Dere ile devam dedi"

9. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonunda güven tazeleyen mevcut Başkan Adlıhan Dere, üyelerinin teveccühü ile yeniden Oda Başkanlığına seçildi. Başkanlık yaptığı süreç boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Başkan Adlıhan Dere, "2018 yılında yapılan 8. Olağan Genel Kurul Toplantımızda bizlere emanet ettiğiniz bu önemli görevi başarılı bir şekilde yürütmenin onuru ve gururu içerisindeyiz. Görev süremiz içerisinde sizlerin, menfaatleri doğrultusunda hareket ederek bir dönemi daha tamamladık. Ne mutlu ki sizlere layık bir yönetim anlayışı ile bu bayrağı zirveye çıkartmanın mutluluğunu Yönetim Kurulu olarak yaşıyoruz. Bugün burada yaptığımız çalışmaları anlatmak, sorunlarımızı tartışmak, geleceğe ışık tutacak kararlar almak üzere sizlerin huzurundayız. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde koşulları iyileştirmek için çabaladık; bulunduğumuz her platformda, sizlerin temsilcileri olarak sorunlarınızın çözümü için sesiniz olduk. Sizler destek verdikçe bizimde sesimiz daha gür çıktı" dedi.

"Gece gündüz demeden çalıştık"

Gece gündüz demeden çalıştıklarına değinen Dere, "Mesleğimizin saygınlığını ve var oluşundaki gücünü arttırmak için birçok çalışmalar yaptık. Pandemi nedeniyle zor şartlar altındaydık fakat engel tanımadık. Esnafımız için gece gündüz demeden çalıştık. Yayımlanan Genelgeleri, Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını, üyelerimizi ilgilendiren her türlü gelişmeleri anında paylaştık. Sizlerle mümkün olduğunca bir araya geldim, esnaf ziyaretlerini ihmal etmedim. Kapanma döneminde bile herkes evlerinde iken sokak sokak gezdim, dükkan dükkan dolaştım. Basın ile birlikte canlı yayın bağlantıları yaparak televizyonda da üyelerimizin sesini duyurduk. Pandemi süresince Ankara ile olan temaslarımızı sıkı tutup, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürümüz Necmettin Erkan'a, TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'e ve devletimizin yetkili mercilerine esnafımızın sıkıntılarını birebir ilk ağızdan aktarma fırsatını buldum. Hem Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı hem de TESK Yönetim Kurulu Üyesi olmam münasebetiyle çözüm üretim sürecinde Türkiye geneline öncülük edip, hem odamız hem de esnaf adına olumlu kararlar alınmasını hızlıca sağladık. Üyelerimiz ve devletimiz arasında köprü olduk" diye konuştu.

"Daha yapacak çok işimiz, birlikte yürüyecek çok yolumuz var"

AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf Odası Başkanı Adlıhan Dere, "Bizler hizmet yolunda sizlerden önemli bir görev aldık. Neyi başardıysak birlikte başardık, ne yaptıysak birlikte yaptık. Göreve geldiğimiz ilk gün, üyelerimizden aldığımız güçle hepimizin idealleri ve hayalleriyle yola çıktık. Verdiğiniz emaneti en iyi şekilde temsil ederek bugünlere geldik. Yapacak olduğumuz işlerimiz bitti mi? Asla bitmedi. Çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Hizmet bayrağını doğruluk ve dürüstlükle taşıyacağız. Değerli yol arkadaşlarım, iyi ki varsınız iyi ki benim yol arkadaşlarımsınız. Dualarınız ve desteklerinizle daha yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Genel Kurulumuzun başta üyelerimize, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Adlıhan Dere, güven tazeledi
Adlıhan Dere, güven tazeledi
Adlıhan Dere, güven tazeledi
Adlıhan Dere, güven tazeledi

YORUMLAR
500

Kuruyemiş, Türkiye, Antalya, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adlıhan Dere, güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi


Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak         
16:01
Burası Ardahan! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar Burası Ardahan! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar         
15:57
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor         
13:47
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
16:00 Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak
16:00 Diyarbakır'da adliye önünde gerilim! Silahların konuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
15:42 Tarihte bir benzeri hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı
15:33 Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Ata'ya hakarete tepki! Hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudular
15:29 7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermedi, tartıştık
15:17 Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz
15:17 Fatih Terim'le yollar ayrıldı, dört isim öne çıktı! Birinin uçak bileti bile hazırmış!
15:02 Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 16:11:34. #1.12#
SON DAKİKA: Adlıhan Dere, güven tazeledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement