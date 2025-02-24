AESOB\'dan Ramazan Uyarısı

Ekonomi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayı başlarken vatandaşları merdiven altı ürünler konusunda uyararak mahalle esnaflarından ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılması önerisinde bulundu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcına yönelik açıklamalarda bulunan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya esnaflarının Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını tamamladığını aktararak merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Adlıhan Dere; "Manevi iklimiyle içimizi huzur ile dolduran Mübarek Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Dinimizde büyük bir önem arz eden Ramazan ayı toplumsal yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü ve manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı; gönül birliğine vesile olan eşsiz ve derin manalar yüklü mübarek bir aydır. Yüce Allah'ın rahmet deryalarının coştuğu, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin zirveye çıktığı bu merhamet mevsimleri insanlık için büyük bir nimettir" dedi.

"Merdiven altı ürünlere dikkat"

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların bu mübarek ayın hazırlıkları için alışveriş telaşına girdiğini belirten Başkan Dere, bu dönemde gıda alışverişlerinin artmasıyla birlikte merdiven altı üretimlerin de çoğaldığını söyledi. Sağlıksız ve içeriği belli olmayan ürünlerin piyasada cazip fiyatlarla sunularak tüketiciyi cezbetmeye çalıştığını vurgulayan Dere, bu tür ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

"Bildiğiniz, güvendiğiniz yerden alışveriş yapın"

Başkan Dere, "Ramazan sofralarımızı kurarken sadece fiyatına ya da dış görünüşüne bakarak ürün satın almamalıyız. Özellikle yol kenarlarında veya güvenilir olmayan internet sitelerinde satılan ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durmalıyız. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı denetimler, pek çok üründe aşırı katkı maddesi ve sağlığa zarar verebilecek unsurlar bulunduğunu ortaya koyuyor. Merdiven altı üretim yapan yerler ise denetimlerden tamamen kaçabiliyor. Özellikle tatlı, şekerleme, peynir, zeytin, et ürünleri, sucuk, salam gibi gıdalarda büyük riskler mevcut. Bu ürünlerin içeriği net olarak bilinmiyor ve etiketlerde yanıltıcı bilgiler yer alabiliyor. Bu yüzden gıda alışverişlerimizi yaparken iki kere düşünmeli, güvenilir olmayan ürünlerden kaçınmalıyız, bildiğimiz ve güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ramazan'da yerel esnafa destek çağrısı

Esnafın ekonomik anlamda ayakta kalmasının toplumun geneline katkı sağladığını belirten Dere, vatandaşları yerel esnafa destek olmaya çağırarak, "Alışverişlerimizi yaparken hem israftan kaçınmalıyız hem de en doğru bildiğimiz, güvendiğimiz mahalle esnafımızdan yapmalıyız. Esnaf sokaktır, esnaf hayatın ta kendisidir. Alışverişlerimizi esnaflarımızdan yaparak sokağın ışığını söndürmeyelim, mahalle kültürünü yaşatalım. Esnafımızın hayatta kalmasına katkı sunalım. Böylece Mübarek Ramazan ayında hem ibadetimizi yerine getirirken hem de yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatarak birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışını pekiştirmiş olalım" şeklinde konuştu.

Başkan Adlıhan Dere sözlerini, "Ramazan ayının sevgi, barış ve hoşgörü ortamının gelişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine vesile olmasını temenni ediyor; ülkemize, milletimize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar. Cenab-ı Hakk birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin, inşallah" diyerek tamamladı. - ANTALYA