AESOB'dan Ramazan Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AESOB'dan Ramazan Uyarısı

AESOB\'dan Ramazan Uyarısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan'da merdiven altı ürünlere karşı güvenilir esnaflardan alışveriş önerdi.

24.02.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayı başlarken vatandaşları merdiven altı ürünler konusunda uyararak mahalle esnaflarından ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılması önerisinde bulundu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcına yönelik açıklamalarda bulunan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya esnaflarının Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını tamamladığını aktararak merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Adlıhan Dere; "Manevi iklimiyle içimizi huzur ile dolduran Mübarek Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Dinimizde büyük bir önem arz eden Ramazan ayı toplumsal yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü ve manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı; gönül birliğine vesile olan eşsiz ve derin manalar yüklü mübarek bir aydır. Yüce Allah'ın rahmet deryalarının coştuğu, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin zirveye çıktığı bu merhamet mevsimleri insanlık için büyük bir nimettir" dedi.

"Merdiven altı ürünlere dikkat"

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların bu mübarek ayın hazırlıkları için alışveriş telaşına girdiğini belirten Başkan Dere, bu dönemde gıda alışverişlerinin artmasıyla birlikte merdiven altı üretimlerin de çoğaldığını söyledi. Sağlıksız ve içeriği belli olmayan ürünlerin piyasada cazip fiyatlarla sunularak tüketiciyi cezbetmeye çalıştığını vurgulayan Dere, bu tür ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

"Bildiğiniz, güvendiğiniz yerden alışveriş yapın"

Başkan Dere, "Ramazan sofralarımızı kurarken sadece fiyatına ya da dış görünüşüne bakarak ürün satın almamalıyız. Özellikle yol kenarlarında veya güvenilir olmayan internet sitelerinde satılan ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durmalıyız. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı denetimler, pek çok üründe aşırı katkı maddesi ve sağlığa zarar verebilecek unsurlar bulunduğunu ortaya koyuyor. Merdiven altı üretim yapan yerler ise denetimlerden tamamen kaçabiliyor. Özellikle tatlı, şekerleme, peynir, zeytin, et ürünleri, sucuk, salam gibi gıdalarda büyük riskler mevcut. Bu ürünlerin içeriği net olarak bilinmiyor ve etiketlerde yanıltıcı bilgiler yer alabiliyor. Bu yüzden gıda alışverişlerimizi yaparken iki kere düşünmeli, güvenilir olmayan ürünlerden kaçınmalıyız, bildiğimiz ve güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ramazan'da yerel esnafa destek çağrısı

Esnafın ekonomik anlamda ayakta kalmasının toplumun geneline katkı sağladığını belirten Dere, vatandaşları yerel esnafa destek olmaya çağırarak, "Alışverişlerimizi yaparken hem israftan kaçınmalıyız hem de en doğru bildiğimiz, güvendiğimiz mahalle esnafımızdan yapmalıyız. Esnaf sokaktır, esnaf hayatın ta kendisidir. Alışverişlerimizi esnaflarımızdan yaparak sokağın ışığını söndürmeyelim, mahalle kültürünü yaşatalım. Esnafımızın hayatta kalmasına katkı sunalım. Böylece Mübarek Ramazan ayında hem ibadetimizi yerine getirirken hem de yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatarak birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışını pekiştirmiş olalım" şeklinde konuştu.

Başkan Adlıhan Dere sözlerini, "Ramazan ayının sevgi, barış ve hoşgörü ortamının gelişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine vesile olmasını temenni ediyor; ülkemize, milletimize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar. Cenab-ı Hakk birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin, inşallah" diyerek tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AESOB'dan Ramazan Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:57 Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:53 Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 12:54:09. #1.11#
SON DAKİKA: AESOB'dan Ramazan Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.