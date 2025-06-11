Afyon Pastırması AB Tescili Aldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyon pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik. Afyon pastırması, Avrupa Birliği'nde tescillenen 34'üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz kadim kültürümüzün, bereketli topraklarımızın ve üreticilerimizin emeğinin küresel ölçekte tescilidir. Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Anadolu'nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.