Afyonkarahisar'da Fasulye Fiyatları Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Afyonkarahisar'da Fasulye Fiyatları Düştü

Afyonkarahisar'da hasadına yaklaşık 10 gün önce başlanan ve kilogram satışının 70-80 TL arasında olan fasulyenin fiyatı bir anda 20 TL'lere kadar düştü. Üreticiler bu durumdan üzüntü duyuyor.

19.07.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da hasadına yaklaşık 10 gün önce başlanan ve kilogram satışının 70-80 TL arasında olan fasulyenin fiyatının bir anda 20 TL'lere kadar düşmesi üreticileri üzdü.

Türkiye'nin önemli fasulye üretim merkezinden biri olan Şuhut ilçesinde hasat devam ediyor. Geçtiğimiz 10 gün önce hasadın ilk başladığı zamanlarda kilogram satış fiyatı 70-80 TL'leri bulan fasulyede fiyatlar 20 TL'lere kadar düştü.

Fasulye tarlasında çalışan işçilerden Gülcan Sülün, fasulyenin fiyatının düşmesine üzüldüklerini söyledi. Sülün, "Ağzıkara köyünde fasulye hasadındayız şu anda. 15 yıldır fasulye ekiyoruz. Fasulye 70 liradan 20 liraya nasıl düştü anlayamadım. Bizim aldığımız ücret bize yetiyor ama çiftçinin hali biraz zor da. Sabah erken saatlerde 06.00'da geliyoruz. Akşam saat 19.00'lara kadar çalışıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da Fasulye Fiyatları Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:32 MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:11:46. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Fasulye Fiyatları Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement