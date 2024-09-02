Ağustos Ayında İhracat Arttı, İthalat Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Ağustos Ayında İhracat Arttı, İthalat Geriledi

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ağustos ayında ihracat yüzde 2,4 artarak 22 milyar 63 milyon dolara çıktı, ithalat ise yüzde 10,8 gerileyerek 26 milyar 991 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı yüzde 43,4 düşüşle 4 milyar 928 milyon dolara geriledi.

02.09.2024 12:47
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Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 22 milyar 63 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 10,8 gerileyerek 26 milyar 991 milyon dolara düştü.

Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ağustosta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 yükselerek 22 milyar 63 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 10,8 azalışla 26 milyar 991 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 5,4 azalışla 49 milyar 54 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 43,4 düşüşle 4 milyar 928 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 10,5 puan artarak yüzde 81,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 15,4 puan yükselişle yüzde 95,2, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 7,7 puan artışla yüzde 98,6 oldu.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 3,1 artış ve 11 milyar 471 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 0,5 artış ve 7 milyar 574 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 0,4 azalış ve 2 milyar 759 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,6 (20 milyar 882 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,1 (684 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (380 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 674 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 338 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 169 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46 olarak hesaplandı.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 817 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 921 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 392 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Ağustosta en çok ithalat yüzde 13,1 azalış ve 18 milyar 765 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 1,1 artış ve 4 milyar 180 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 10,7 düşüş ve 4 milyar 32 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 81,8 ile imalat sanayisinde (22 milyar 87 milyon dolar), yüzde 11,9 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 212 milyon dolar), yüzde 2,7 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (722 milyon dolar) hesaplandı.

Ağustosta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 21 milyon dolarla Çin, 3 milyar 358 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 46 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 209 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 641 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 4 milyar 865 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 33,6 azaldı

GTS kapsamında ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 azalışla 225 milyar 666 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3,7 düşüşle 396 milyar 467 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 33,6 azalarak 54 milyar 866 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ağustos Ayında İhracat Arttı, İthalat Geriledi - Son Dakika

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