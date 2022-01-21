AK Parti İstanbul Başkanlığı'nın düzenlediği ekonomi buluşmaları sürüyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan:

"Pandemiden sonra dünya ekonomisi küçülürken Türkiye ekonomisi büyüdü"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığının düzenlediği ekonomi buluşmaları toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Pandemiyle beraber özellikle dünyada ciddi bir daralma oluştu. 2020-2021 arasında dünya yüzde 3.1 oranında küçülürken Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir" dedi.

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, Ekonomi Buluşmaları; Sultangazi Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı gerçekleşti. Sultangazi'de yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin katıldı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katılımcılara ülke ekonomisi ve istihdamla ilgili sunum yaptı.

"Pandemi döneminde Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir"

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ekonominin istihdamla daha da büyüyeceğini ifade ederek, "Ekonomide pandemi sürecinden sonra, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararıyla istihdama dayalı ihracata öncelikleyen ve yatırımı büyüten ekonomi modeline doğru yönlendirdik. Merkez Bankası faiz kararlarını düşürerek ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik. 2003-2020 arası küresel ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 3.4 seviyesinde büyüme kat etmiştir. Ancak pandemiyle beraber özellikle dünyada ciddi bir daralma olmuştur. 2020-2021 arasında dünya yüzde 3.1 oranında küçülmüştür. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir. Çin de 2.5 oranında büyüyerek Türkiye ile beraber büyüyen iki ülkeden birisidir. Dünyadaki 3.1'lik küçülmeyi, özellikle gelişmiş ülkelerde 4.5'lik daralmayı ve Türkiye'deki 1.8'lik büyümeyi görebiliyoruz. Türkiye bunu kendine avantaj olarak almıştır. 2002 yılında Türkiye sıralamada dünyanın 18. Ülkesi Sıralamada bakıldığında İran, Sudi Arabistan, Güney Kore, Meksika gibi ülkelerin gerisinde kalmıştı. Ancak 2020 yılına geldiğimizde Türkiye 11. Sıraya yükselmiş İtalya, Meksika, İspanya gibi ülkeleri ardında bırakmıştır. Bu da ekonomimizi yaklaşık 15-20 yıl içinde ne kadar bir ivme kazandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Tekstil ve ayakkabı sektöründe önemli bir yerdeyiz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe olarak ekonomide önemli bir yerde durduklarını belirterek, "Ekonominin ve hayatın zor olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Elbette bu yadsınamaz, ancak bu zorlukları hep birlikte gayret ederek çözüm üreterek istihdama yön vererek üstesinden gelebiliriz. Sultangazi bu çerçevede ciddi çalışan, ekonomiye değer katan, İstanbul'un en önemli ilçelerinden birisi. Büyüklük itibariyle 540 bin nüfusuyla İstanbul'un 7.büyük ilçesi hem ayakkabı hem tekstil sektöründe birçok başarıya imza atmış, atmaya devam eden başka alanlarda büyük gayret gösteren güzel bir ilçe. Ayakkabı sektörümüz çok güçlü spor ayakkabı üretiminin yüzde 75-80 karşılayan bir ilçeyiz. Tekstil sektöründe çok büyük atılımlar yapmış ihracatçı duruma dönmüş iyi bir ilçeyiz" dedi.