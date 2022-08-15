Demirci, "Rezervi karaya taşıma işlemi için 50 km'den az bir mesafe kaldı" - Son Dakika
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Demirci, "Rezervi karaya taşıma işlemi için 50 km'den az bir mesafe kaldı"

15.08.2022 16:46
Demirci, "Rezervi karaya taşıma işlemi için 50 km'den az bir mesafe kaldı"

AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Sedat Demirci, "Batı Karadeniz Doğalgazını 175 Km açıktan karaya taşıma işleminde 50 Km az bir mesafe kaldı" dedi.

AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Sedat Demirci, "Batı Karadeniz Doğalgazını 175 Km açıktan karaya taşıma işleminde 50 Km az bir mesafe kaldı" dedi.

Başkan Demirci açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Batı Karadeniz Doğalgazını 175 Km açıktan karaya taşıma işleminde 50 Km az bir mesafe kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'in de açıkladığı gibi 2023 ilk çeyreğinde doğalgazın kullanımı için karadan çelik borularla ilk önce ara dağıtım terminaline ve ardından Ana dağıtım terminaline taşımak için zaman zaman patlatma yoluyla ve iş makineleri yardımıyla kılıflama yönetimi ile imalatlar devam etmekte. Bölgemizde doğalgazı bulduğumuz ilk günden bu günümüze kadar olan zaman içinde ülkemizde ve ilimizde vatandaşımıza hizmet yarışında hızlı bir biçimde yerini almaktadır.. Ülkemize ve milletinize hayırlı olsun." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Hisarcık, Kilimli, Demirci, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirci, 'Rezervi karaya taşıma işlemi için 50 km'den az bir mesafe kaldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demirci, "Rezervi karaya taşıma işlemi için 50 km'den az bir mesafe kaldı" - Son Dakika
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