AKEDAŞ'tan Elektrikli Araç Dönüşümü

Ekonomi

Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki tüketicilere hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ, sürdürülebilirliğe katkı sunmak amacıyla saha araçlarını elektrikli araçlarla değiştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu değişimle fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmayı hedefleyen AKEDAŞ, böylece çevreye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sahada gerçekleştirilen bakım-onarım, elektrik açma-kesme ve sayaç okuma gibi işlemleri yapan ekipler, görev süresince elektrikli araçları kullanacaklar.

Bu değişiklikle fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmayı hedefleyen AKEDAŞ, fosil yakıt kullanımını azaltarak karbon salımını en aza indirmeyi ve bu sayede sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor. İlk etapta 50 elektrikli araç ekiplerin kullanımına sunuldu.

Ayrıca bu araçların elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için tüm hizmet bölgelerinde şarj istasyonlarının kurulumları da tamamlandı.

1 litre benzinin yakılmasıyla ortalama 2,33 kilogram karbondioksitin açığa çıktığı düşünüldüğünde AKEDAŞ'ın, elektrikli araçlara geçmesiyle doğaya önemli bir katkı sunacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Mehmet İlbasan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunları arasında yer aldığını belirterek, "Benzin ve dizel gibi yakıtlarla çalışan araçların karbon salımı nedeniyle çevreye verdiği zararları biliyoruz. Araştırmalara göre, 1 litre benzinin yakılmasıyla ortalama 2,33 kg karbondioksit açığa çıkıyor. Her 100 kilometrede 7 litre benzin tüketen bir aracı düşündüğümüzde ve bu araç yılda 30 bin kilometre yol yaptığında yılda yaklaşık 4 bin 893 kilogram karbondioksit (CO2) salımına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlbasan, bu nedenle AKEDAŞ olarak çevreye duyarlı ve yenilebilir enerjinin kullanılabileceği bir döneme geçmek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk etapta 50 elektrikli araç temin ederek saha ekibimizin kullanımına sunduk. Ekiplerimiz sahada gerçekleştirilen işlere bu araçlarla gidip gelerek hem karbon salımını önleyecek hem de sessiz çalışan bu araçlarla gürültü kirliğinin önüne geçecek. İnanıyoruz ki daha yaşanılabilir bir dünya için kurum ve kişilerin aldıkları bireysel önlemler, bu hedefi gerçekleştirmeye katkı sunacak."