Aksa Enerji Afrika'ya 150 Milyon Dolar Finansman Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Enerji Afrika'ya 150 Milyon Dolar Finansman Sağlıyor

Aksa Enerji Afrika\'ya 150 Milyon Dolar Finansman Sağlıyor
30.06.2025 13:14
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Aksa Enerji, AFC ile imzaladığı anlaşmayla Afrika'daki enerji projelerine 150 milyon dolar destek alacak.

Aksa Enerji, Afrika'da hayata geçirdiği santral projeleriyle bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye ve enerji arz güvenliğinde kritik rol üstlenmeye devam ediyor. Şirket, kıtanın önde gelen kalkınma finans kuruluşlarından Africa Finance Corporation (AFC) ile 150 milyon ABD Doları tutarında finansman anlaşmasına imza attı.

Türkiye ve Afrika arasında altyapı, enerji, finans ve teknoloji alanlarında daha güçlü iş birliklerini teşvik etme amacıyla düzenlenen Türkiye-Africa Day etkinliği, Afrika'nın enerji geleceğine yönelik önemli bir imza törenine ev sahipliği yaptı. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı ile AFC Başkanı Samaila Zubairu tarafından imzalanan anlaşma kapsamında AFC, Afrika bölgesindeki doğal gaz kaynaklı enerji santrali projeleri için Aksa Enerji'ye 150 milyon ABD Doları finansal destek sağlayacak.

Anlaşma hakkında değerlendirmede bulunan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, "2030 Global Stratejimiz ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimiz doğrultusunda Afrika'nın dört bir yanında yalnızca elektrik üretmiyor; aynı zamanda güvenilir enerji altyapıları inşa ediyor, ekonomik kalkınmayı destekliyor ve bölgenin enerji dönüşümünü hızlandırıyoruz. Afrika'da hayata geçirdiğimiz yüksek mühendislik ve ileri teknolojiye sahip santral yatırımları, bölgenin enerji arz güvenliğine sunduğumuz somut katkının en net göstergesi. Bugün imzaladığımız bu önemli anlaşma, Afrika'da uzun vadeli değer oluşturma yolculuğumuzda yeni bir dönüm noktasıdır. AFC gibi güçlü bir ortakla birlikte, Afrika'nın enerji geleceğini daha sürdürülebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji Afrika'ya 150 Milyon Dolar Finansman Sağlıyor - Son Dakika

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