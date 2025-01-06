Aksa Enerji Özbekistan'da Santral Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Enerji Özbekistan'da Santral Açtı

Aksa Enerji, Özbekistan'daki santralinin ilk üniteleriyle enerji üretimine başladı, gücünü artırdı.

06.01.2025 17:17
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Aksa Enerji, Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 7 ayda tamamladığı doğal gaz kombine çevrim santralinin ilk ünitelerinde enerji üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji'nın, kombine çevrimin tamamlanmasıyla Özbekistan'daki toplam kurulu gücü 1220 megavata yükseltecek ve 2030 Global Stratejisi kapsamındaki güçlü hedeflerine bir adım daha yaklaşacak.

Özbekistan'ın en büyük Türk yatırım şirketi Aksa Enerji, 430 megavat kurulu güce sahip Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nde ilk üniteleri devreye aldı.

7 ay gibi rekor bir sürede inşa edilen santralin üniteleri basit çevrim olarak 396 megavata denk kurulu güç üretecek. Kombine çevrimin tamamlanmasının ardından şirketin Özbekistan'daki toplam kurulu gücü 1220 megavata yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, 7 ayda devreye aldıkları Talimercan santralinin Aksa Enerji'nin yenilikçi yaklaşımının ve güçlü operasyonel yetkinliğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu proje ile enerji güvenliğine hizmet ederken aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sağlıyoruz. Aksa Enerji olarak 2030 Global Stratejimiz doğrultusunda sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu proje, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ile imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirildi. Santralin doğal gaz ihtiyacı ise Özbekistan hükümeti tarafından bedelsiz karşılanacak.

Santralde üretilecek elektrik, 25 yıl boyunca dolar bazlı garantili kapasite bedeli üzerinden fiyatlandırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji Özbekistan'da Santral Açtı - Son Dakika

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