Aksaray'da Sıfır Atık Projesi ile atıklar ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da Sıfır Atık Projesi ile atıklar ekonomiye kazandırılıyor

23.07.2022 14:48
Aksaray'da Sıfır Atık Projesi ile atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Aksaray Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye kazandırılması için çalışmalara devam ediyor.

Aksaray Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye kazandırılması için çalışmalara devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi Aksaray'da başarılı bir şekilde uygulanıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in girişimleri sonucu hibe desteği kaynakları ile Hacılar Harmanı Mahallesine inşa edilen Aksaray Belediyesi Toplama Ayırma Tesisi ve I. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile şehrin en yoğun kullanılan noktalarına atık getirme kutuları bıraktıklarını hatırlatan Başkan Dinçer, kağıt, karton, cam, metal, plastik, bitkisel atık yağ, elektrik elektronik ve pil atıklarının kaynağından ayrı olarak toplandığını ve toplanan atıkların Toplama Ayırma Tesisinde ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.

Aksaray Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce yürütülen sıfır atık yönetimi ile 2021 yılında 6 milyon 122 bin kilogram kağıt karton toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Aksaray Belediyesi'nin bu çalışması ile yüzde 40 enerji tasarrufu sağlandı. 1 milyon 62 bin kilogram sera gazının doğaya zarar vermesinin önüne geçilmiş oldu. 24 Milyon 600 bin kWh enerji elde edilirken 102 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Aksaray Belediyesi 'Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi'yle atık miktarını minimuma indirerek israfı önlemek ve etkin atık toplama sistemi ile kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak suretiyle gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı hedefliyor. - AKSARAY

YORUMLAR
500
İLBANK'tan Bitlis'e 639,5 milyon liralık destek İLBANK'tan Bitlis'e 639,5 milyon liralık destek 'Köyümde Üç Gün' projesiyle lise öğrencileri deneyim kazanıyor 'Köyümde Üç Gün' projesiyle lise öğrencileri deneyim kazanıyor
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da Sıfır Atık Projesi ile atıklar ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu
14:49 Darphane, yeni nesil bandrolleri piyasaya sürecek! Bu yolla tüketiciler sahte paradan korunacak
14:44 Fenerbahçe, Gustovo Henrique ile anlaşmaya vardı
14:43 Öğretmen, cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı, veliler şikayetçi oldu
14:16 Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı
14:14 İBB tarafından kurulan Halk Ekmek açılış fabrikasında İmamoğlu'nun eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdiği anlar dikkat çekti
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
13:29 Murat Kekilli'den büyük gaf: Rahmetli Bülent Ersoy
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 15:14:49. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Sıfır Atık Projesi ile atıklar ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement