Aksaray Sarımsağına Uluslararası İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aksaray Sarımsağına Uluslararası İlgi

Haberin Videosunu İzleyin
14.06.2025 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray Sarımsağına Uluslararası İlgi
Haber Videosu

Aksaray'da organik sarımsağın hasadı başladı, Rusya, Almanya ve İspanya'dan talep artıyor.

Rusya, Almanya ve İspanya'nın antibiyotiği Aksaray sarımsağının hasadı başladı

Ata tohumundan organik olarak üretilen sarımsaklar yurtdışına hazırlanıyor

AKSARAY - Türkiye'de ilk olarak Aksaray'dan Rusya'ya ilaç sanayiinde antibiyotiklerde kullanması için ihraç edilen sarımsakların hasadı başlarken, bu yıl sarımsaklara Almanya ve İspanya'dan da talep geldi.

Nüfusunun yüzde 80'nin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray, tarım ve hayvancılık üretimindeki birçok kalemde ülke genelinde sıralamada ilk 10 içerisinde yer alırken, sarımsak üretiminde de oldukça başarılı olan tarım kentinde ilk ve tek olarak üretilen organik sarımsakların hasadı başladı. İlk olarak Rusya'ya gönderilen ve ülkede antibiyotik ilaç üretim fabrikalarında kullanılan sarımsağa bu yıl da ilgi artarak devam ediyor. Rusya'nın ardından Almanya ve İspanya da sarımsak talebinde bulunurken, bu yıl 200 ton rekolte beklenen sarımsaklar yurtdışı için hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı organik tarım sertifikalı sarımsaklar içerisindeki selenyum ile germanyum oranı yüksek olması ve etkili aroması nedeniyle ile tercih ediliyor.

"Aileme üretim desteği için İngiltere'den Aksaray'a geldim"

İngiltere'de lise ve üniversite okuyup ailesine sarımsak üretiminde destek olmak için memleketi Aksaray'a gelen Uğur Öngün (34), babası Aydın Öngün'e ait üretim alanında sarımsaklar için iç ve dış pazar desteği sağlıyor. Üretimi de çeşitli ekipmanlarla artıran Uğur Öngün, "Ailem sarımsak üretimi yapıyordu. Ben İngiltere'de lise, üniversite, yüksek lisansımı bitirdim. Aileme nasıl katkıda bulunabilirim diye aileme sarımsak üretiminde destek olmak için ülkeye geldim. Türkiye'de sarımsak satışında büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz diye dış pazar çalışmaları yaptım. İlk olarak 2017 yılında Rusya'ya sarımsak ihracatı yaptık. Sonraki yıllarda da ihracatın devamı geldi ve bizden daha fazla ürün istediler. Buna dayalı biz bu ata tohumumuzu daha çok üretim alanını geliştirerek bu yıl 150-200 ton arasında bir rekolte alıyoruz" diye konuştu.

"Ata tohumumuz ile Türkiye'nin ilk ve tek organik sarımsak üretimini yapıyoruz"

Rusya'nın sarımsakları antibiyotik ilaç sanayiinde kullandığını belirten Uğur Öngün, "Sarımsak Türkiye'de ilk organik tarım olarak 2016 yılında başlattık. Şu an 9. yılımızdayız ve organik tarım olarak da devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek organik sarımsak üretimini yapıyoruz. Sarımsağımız ata tohumu. Atalarımızdan kalma yerli bir çeşit. Bu çeşidimizin içinde selenyum ve germanyum oranları çok yüksek. Aynı zamanda bazı mineral ve besinleri de içerisinde barındırıyor. Bu besinlerle Rusya'ya gönderdiğimizde, Rusya tarım üniversitesinin laboratuvarında bu sarımsağın kanser hastaları tedavilerinde kullanacaklarını ve ilaç sanayisinde değerlendireceklerini söylediler. 2017 yılında ilk etapta Rusya'ya bir konteyner ihracat yaptık. Sonrasında 2018 yılında bizden 300 ton sarımsak istediler. Daha sonrasında ürünleri daha fazla isteyip biz de dış pazarda tamamen tanınmış olduk Rusya ile. Rusya bizim sarımsaklarımızı ilaç sanayinde kullanıyor şuan. Bu yıl da İspanya ve Almanya teklifte bulundu bize ek olarak. Bizim sarımsağımızın üretimini nasıl daha çok yükseltebiliriz diye destek oluyorlar. Bunun için makine ekipman desteği sağlayıp ürünlerin üretimini artırmak istiyorlar. Sonrasında da, 'Ürünleri İspanya'ya ithalat yapalım' dediler. Rusya ile devam ediyoruz, bu yıl İspanya ve Almanya da var. 100 bin metrekare bir alanımız var. Sarımsak verimimiz yaş olarak 4 ton, kuru olarak da 2 ton. Yani kuru olarak ihracata uygun 150 ton ile 200 ton arasında bir rekolte alacağız inşallah" dedi.

Şanlıurfalı tarım işçisi Bekir Turatulak ise, "Şanlıurfa Siverek'ten geldik buraya. Sarımsak işine geldik. Ailecek çalışıyoruz. Sabah 6'da başlıyoruz akşam 6'ya kadar çalışıyoruz. Burada organik sarımsak üretimi var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antibiyotik, Antibiyotik, İspanya, Almanya, Türkiye, Aksaray, İhracat, Ekonomi, Güncel, Rusya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksaray Sarımsağına Uluslararası İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin’den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum
Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı’na Tevrat ayeti bıraktı Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Bundan sonra ne olacak İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
07:34
İran’dan İsrail’e yeni saldırı Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
14:31
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip...
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
14:19
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
14:12
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:05
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:54
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
13:47
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
13:42
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 11:17:56. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray Sarımsağına Uluslararası İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.