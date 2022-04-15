Aktepe, Bayraktar ile artan girdi maliyetlerini görüştü - Son Dakika
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Aktepe, Bayraktar ile artan girdi maliyetlerini görüştü

15.04.2022 13:59
Aktepe, Bayraktar ile artan girdi maliyetlerini görüştü

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret ederek artan girdi maliyetlerini görüştü.

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret ederek artan girdi maliyetlerini görüştü.

Çiftçilerin talep ve beklentilerinin ele alındığı ziyarette Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu ve acilen çözüm bulunması gerektiğini iletti.

Aktepe, " Sivas'ta geçtiğimiz yıl kuraklık ve zirai don ürünleri vurdu. Rekoltede ciddi düşüş yaşandı. Bu yılda çiftçimiz gübresiz ekim yapılacağı için düşüş olacak. Üretimde oluşacak düşüş fiyatları arttıracaktır. Kendi kendimize yetemez isek ülkemizde gıda anlamında ciddi sorunlar yaşanır ve dışa bağımlı hale geliriz. Çiftçilerimize özellikle bu yıl ciddi destekleme yapılmalı. Gübre konusunda çiftçilerimize Yüzde 50 sübvanse desteği sağlanmalı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanımızdan bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerle ilgili sorun ve sıkıntıları sık sık gündeme taşıdıkları için Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe'ye teşekkür etti. - SİVAS

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Şemsi Bayraktar, Ziraat Odası, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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