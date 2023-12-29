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Alaşehir'de çiftçilerin ÇKS başvuruları son güne kaldı - Son Dakika
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Alaşehir'de çiftçilerin ÇKS başvuruları son güne kaldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteklemelerinden faydalanmak isteyen çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını son güne bırakınca yoğunluk yaşandı. Çiftçilerin başvurularını son güne bırakmaları nedeniyle Alaşehir Ziraat Odası danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, çiftçilere internet üzerinden e-devlet üzerinden de başvuru yapabileceklerini belirtti.

Alaşehir\'de çiftçilerin ÇKS başvuruları son güne kaldı
29.12.2023 - 14:06,  Güncelleme: 14:08
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteklemelerinden faydalanmak isteyen çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını son güne bırakınca yoğunluk yaşandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden faydalanmak isteyen çiftçiler ÇKS başvurularını yapmak üzere Alaşehir Ziraat Odasına gitti. Başvuruları son güne bırakan çiftçiler oda önünde uzun kuyruklar ve yoğunluk oluşturdu. Çiftçilerin başvurularını son güne bırakmaları nedeniyle yoğunluk yaşandığını söyleyen Alaşehir Ziraat Odası danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, "Ziraat Odası, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri sosyal medya ve basın yoluyla sürekli uyarılar yaptı. Ancak birçok çiftçimiz ne yazık ki ÇKS işlemlerini son günlere bıraktılar. Oda ve kurumlar olarak işlemleri en kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Çiftçilerimiz ÇKS işlemlerini internetten e-devlet üzerinden de yaptırabilirler" dedi.

Öte yandan Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ÇKS kayıtlarının hafta sonu 30-31 Aralık cumartesi pazar günleri devam edeceği bilgisini verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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