Albayrak\'tan Mısır Alım Seansı

Ekonomi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Ticaret Borsası'nda üreticilerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha ziyaretlerini sürdüren Albayrak, Eskişehir Ticaret Borsası'nda düzenlenen mısır alım seansında fiyatların beklentinin üzerinde olduğunu belirtti.

Mısırdaki bereketin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Albayrak, "Bu sabah, Eskişehir Ticaret Borsası'nda üretici kardeşlerimiz ile birlikte mısır alım seansına katıldık. Hayırlı ve bereketli olsun. ETB Başkanımız Ömer Zeydan ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.