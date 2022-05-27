Alkol ve sigaraya ÖTV zammı! - Son Dakika
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Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!

27.05.2022 00:47

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. ÖTV artış oranı alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 olarak belirlendi.

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

1 LİTRE RAKININ VERGİSİ 64 TL ARTTI

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.

Alkollü içecek ve sigarada ÖTV oranı arttırıldı
Alkollü içecek ve sigarada ÖTV oranı arttırıldı
Alkollü içecek ve sigarada ÖTV oranı arttırıldı

Ayrıntılar geliyor...

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Türk Lirası, Sigara, Gazete, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

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