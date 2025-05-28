ALKÜ, Güneş Enerjisiyle Sürdürülebilirlikte Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ALKÜ, Güneş Enerjisiyle Sürdürülebilirlikte Öne Çıktı

ALKÜ, Güneş Enerjisiyle Sürdürülebilirlikte Öne Çıktı
28.05.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALKÜ, 50 milyon lira yatırım ile güneş enerjisi santrali kurarak enerji üretiminde fazlalık sağladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), geleceğe dönük sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği güneş enerjisi yatırımıyla ihtiyacının üzerinde enerji üretti.

ALKÜ'nün Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle kamu kaynakları kullanılmadan 50 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi, hem üniversitenin 0,9 megavatlık yıllık tüketimini karşıladı hem de 1,7 megavatlık üretim fazlası sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri'nde Kamu Kategorisi'nde Türkiye 3'üncüsü olan proje, kamuda performans sözleşmesiyle yapılan ilk GES özelliği taşıyor.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, AA muhabirine, bu projenin yalnızca enerji üretimi değil, üniversitenin genel sürdürülebilirlik vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

Projeye ilk başlanıldığında deniz üstü ya da durgun suda kurulabilecek sistemlerin değerlendirildiğini aktaran Türkdoğan, performans ve uygulanabilirlik açısından kampüs çatılarının ve otoparkların daha verimli bulunduğunu, bu doğrultuda da projenin uygulamaya alındığını belirtti.

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Türkdoğan, "Bizi farklı kılan, bu projenin kamuda Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) modeliyle hayata geçirilen ilk güneş enerjisi sistemi olmasıdır. Yatırımcı firma tarafından yaklaşık 50 milyon liralık yatırımla kurulmuş ve üniversitemizin bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Sistem, ilk günden itibaren üniversitemizin mülkiyetindedir; firma ise 14 yıl boyunca sağlanan enerji tasarrufu üzerinden belirlenen oran doğrultusunda gelir elde edecektir." dedi.

"Yılda 33 bin ağacın karbon emisyonunu dengeleyecek bir sistemi hayata geçirdik"

Üniversitenin yıllık enerji tüketiminin 0,9 megavat olduğunu söyleyen Türkdoğan, üretimin ise 1,7 megavat olduğu bilgisini verdi.

Türkdoğan, kendi tüketimlerini karşılamanın yanında gelir de elde ettiklerini vurgulayarak, "Proje, sadece sürdürülebilirlik açısından değil, maddi anlamda da büyük kazanım getiriyor. Üretilen enerji, 4 kişilik bir ailenin yaşadığı yaklaşık 600 dairenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. 2024 yılı içinde kaba taslak 9,5 milyon liralık kar elde ettik." diye konuştu.

Projenin en değerli çıktılarından birinin de çevresel katkı olduğunu söyleyen Türkdoğan, yılda 33 bin ağacın karbon emisyonunu dengeleyecek bir sistemi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yerleşkede kurulan elektrikli şarj istasyonlarının engelli araçları ve elektrikli bisikletleri de desteklediğini belirten Türkdoğan, "Kampüs içinde öğrencilerin ulaşımı için elektrikli skuterleri teşvik edeceğiz. Enerjiden elde ettiğimiz gelirle yeni yatırımlar yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Türkdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 11 kategoride toplam 613 projenin değerlendirildiği yarışmaya katıldıklarını hatırlatarak, kamu kurumları arasındaki kategoride üçüncülük ödülünü aldıklarını ifade etti.

Aldıkları ödülün farkındalığı artırdığını vurgulayan Türkdoğan, elektrikli şarj istasyonları konusunda taleplerin geldiğini, diğer üniversitelerin de performans sözleşmesiyle yapılan bu projeyi örnek almak için bilgi talep ettiğini kaydetti.

Enerji tasarrufu ve verimliliğin artırılmasının yanı sıra kampüs genelinde sürdürülebilirliğin hissedilmesinin projeye değer kattığını dile getiren Türkdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yatırım yapmayı düşündüğümüz projelerimiz var; Gazipaşa, Akseki ve Cikcilli kampüslerimizi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kriterlerine göre yapmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir enerjinin yanında kirli suyun, yağmur sularının temizlenmesi, değerlendirilmesi, su verimliliği, yeşil alanın artırılması, sıfır karbon sağlanması gibi değerlere önem veriyoruz. Bu doğrultuda tüm kampüsleri bu değerlerle monte ederek enerji üretimimizi 4 megavata kadar çıkarmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Alaaddin Keykubat, Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Enerji, Alanya, Çevre, Güneş, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ALKÜ, Güneş Enerjisiyle Sürdürülebilirlikte Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:34:48. #7.11#
SON DAKİKA: ALKÜ, Güneş Enerjisiyle Sürdürülebilirlikte Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.