Allianz HackZone Programı 5. Dönemini Tamamladı

Allianz Türkiye'nin sigorta sektöründe yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği açık inovasyon programı HackZone'un 5'inci dönemi sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, Tenity işbirliğiyle 5 yıldır sürdürdüğü HackZone Programı'nda startuplarla birlikte yenilikçi iş modelleri geliştirerek sektörde dijital dönüşüme katkı sağlıyor.

Bugüne kadar 590'dan fazla startup değerlendirmeye alındı, 46 girişim programa dahil edildi. Bu girişimlerden 34'üyle işbirliği yapılarak projelerin geliştirilmesine destek verildi. Program kapsamında yer alan startuplar, 15,5 milyon doları aşan yatırım aldı.

Programın 5'inci döneminde Alon Health, Branchsight, Ingosa, Prowth, Text2Test ve Werover girişimleri yer aldı. Startuplar, bu yılın odak alanları olan yapay zeka, makine öğrenmesi, iklim kriziyle mücadele ve dijital sağlık konularında sigorta çözümleri geliştirdi.

Sigorta teknolojilerinde işbirliği ve yatırım odağı öne çıktı

HackZone by Allianz Demo Day etkinliğinde girişimler, yatırımcılar, sektör temsilcileri ile Allianz Türkiye'nin İcra Kurulu Üyeleri Onur Kırcı, Fahri Kaan Toker ve Evren Ayorak ile bir araya gelerek projelerini tanıttı.

Etkinlikte ayrıca Startups Watch Kurucusu Serkan Ünsal moderatörlüğünde "Insurtech ekosisteminin geleceği ve fırsatları" başlıklı panel düzenlendi. Panele e2VC ortaklarından Arın Özkula, Netmera Genel Müdürü Hasan Emre Özgür ve Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Fahri Kaan Toker katıldı. Katılımcılar, sigorta sektöründe girişimcilik ekosisteminin gelişimine yönelik deneyimlerini paylaştı.

HackZone sadece teknoloji geliştirmeyi değil, temel hedeflere de katkı sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, 2017'de sektörde bir ilke imza atarak kurdukları İnovasyon Ofisi ile yeniliği kurum kültürünün merkezine koyduklarını belirtti.

Kırcı, sektörde yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma hedefiyle dijitalleşme odaklı çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Sektörde yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma hedefiyle dijitalleşme yolculuğunu uzun yıllardır sürdüren Allianz Türkiye olarak inovatif iş modelleri geliştiren startuplar ve girişimlerle iş birliğini oldukça önemsiyor, bu iş birlikleri ile ekosistemimiz için değer yaratacak yenilikler hayata geçiriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

İnovatif işbirlikleri kurarak yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerle sigorta sektöründe inovasyonu ileri taşımayı hedeflediklerine vurgu yapan Kırcı, "HackZone programı 5 yıldır aralıksız devam ediyor. Hibe ve proje finansal desteklerimizin yanında Allianz'ın 50'den fazla uzman mentorunun bilgi ve deneyim paylaşımıyla da desteklenen HackZone süreci, girişimlerin sigorta sektörüne adapte olmasını kolaylaştırırken, gerçek ihtiyaçlara odaklanan çözümler geliştirmelerine de olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Kırcı, HackZone ile bugüne dek 26 startupın sigorta sektörüyle ilk kez işbirliği gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu girişimlerin birçoğu, sigorta gibi regülasyonlarla çevrili ve karmaşık bir sektörde yenilikçi çözümler sunarak sektöre önemli değerler kattı. HackZone, sadece teknoloji geliştirmeyi değil, müşteri deneyimini iyileştirme, operasyonel mükemmeliyeti sağlama ve iş ortaklarının dijital dönüşümünü hızlandırma gibi temel hedeflere de katkı sunuyor. Açık durumda bulunan API'larımızda sistemimize kayıtlı 5 binden fazla geliştiricimiz ile bu ekosistemi daha da büyütmeyi ve daha fazla girişimle birlikte sigorta sektöründe fark yaratan çözümler üretmeyi hedefliyoruz."