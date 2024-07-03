Alman Hükümeti, MAN Energy Solutions'ın Çinli Şirkete Satışını Engelledi

Ekonomi

Alman hükümeti, otomobil üreticisi Volkswagen'in iştiraki MAN Energy Solutions'un gaz türbini bölümünün Çinli CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) şirketi tarafından satın alınmasını engelledi.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Bakanlar Kurulunun MAN Energy Solutions'un Çinli CSIC Longjiang şirketine satılmasına "güvenlik endişeleri" nedeniyle onay vermediğini belirtti.

Habeck, Almanya'ya ve Alman şirketlerine yapılan yatırımların memnuniyetle karşılandığını vurgulayarak, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Öte yandan, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Çinli CSIC Longjiang Guanghan Gas Turbine'in Çin savunma sanayi ile yakın bağlantıları bulunması nedeniyle söz konusu satış Alman hükümeti tarafından engellendi.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, ulusal güvenliğe etkisi olduğu düşünülen işlemleri inceleme ve engelleme hakkına sahip bulunurken, söz konusu kararın Almanya'nın Çin ile ekonomik ilişkilerden kaynaklanan riskleri azaltmaya çalıştığı bir dönemde alınması dikkati çekti.