Almanya'da Ekonomi Güveni Daha da Düştü

Ekonomi

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, aralıkta da gerileyerek, Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye indi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Ifo İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 85,6 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle kasımda 84,7 puana indi.

Böylece endeks, son 7 ayda, ekimdeki tek artış hariç, 6 kez düşerken, Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Piyasa beklentisi ise endeksin 85,5 puana inmesi yönündeydi.

Aralıkta Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 87'den 84,4 puana inerken, Mevcut Durum Endeksi de 84,3'den 85,1 puana yükseldi.

Ifo anketinde, imalat sektörlerinde geleceğine yönelik beklentilerde ve sipariş durumunda kötüleşme görüldüğü belirtildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin önümüzdeki aylara ilişkin beklentileri konusunda daha kötümser olmalarının Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nin aralık ayındaki düşüşünde etkili olduğunu belirterek, "Alman ekonomisinin zayıflığı kronik hale geldi." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi büyümede zorluk yaşıyor

Bu arada Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Buna ek olarak, ülkede koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışması nedeniyle dağılması Avrupa'nın en büyük ekonomisini şubat ayındaki erken seçimlere kadar siyasi belirsizlik içinde bıraktı.

Ülke ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı. Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor.

Hükümet de ekonomide bu yıl için yüzde 0,2 küçülme öngörüyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Bu arada ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Trump, seçimi kazanırsa dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Analistler, Trump'un AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor.

ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunurken, ülke ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.