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Almanya'da ekonomide gerileme - Son Dakika
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Almanya'da ekonomide gerileme

Almanya'da imalat ve hizmet faaliyetlerinin daralmasıyla ekonomide gerileme yaşanıyor. Aralık ayında bileşik PMI 46,7 puana geriledi ve hizmet sektörü PMI en düşük seviyesine indi. Alman ekonomisi, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle daralma gösteriyor ve teknik resesyona girmesi bekleniyor.

Almanya\'da ekonomide gerileme
15.12.2023 - 15:55,  Güncelleme: 16:13
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Almanya'da ekonomide gerileme, aralık ayında hem imalat hem de hizmet faaliyetlerinin daralmasıyla daha da sorunlu hale geldi.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) aralık ayı öncü PMI verileri açıklandı. Buna göre, ülkede kasımda 47,8 puan olan bileşik PMI aralıkta 46,7 puana geriledi.

Art arda altı aydır faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında bulunan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi 48,2 puana yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI de aralıkta 49,6'dan 48,4'e düşerek, iki ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 42,6'dan 43,1 puana yükselmesine rağmen, halen daralma bölgesinde yer aldı.

Açıklamada, "Almanya 2023'ü ekonomik faaliyetlerde daha fazla düşüş ve fiyat baskılarında artışla kapatıyor." denildi.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şu anda hediye arayışındaysanız, Almanya için yapılan son PMI anketinde altın bulamayacaksınız. Bunun yerine bulacağınız şey, giderek artan sayıda şirketin hem hizmet hem de imalat sektörlerinde üretimin azalması." yorumunu yaptı.

La Rubia, "Bu durum, yıl sonuna kadar ikinci çeyrekte de büyümenin negatif olacağı yönündeki görüşümüzü teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı ise daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Ekonomi büyüyemiyor

Alman ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin zayıf dış talep ve geçen yılki enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle 4. çeyrekte küçülmesini bekliyor.

Eğer ekonomi son çeyrekte küçülürse, art arda iki olumsuz çeyrek olarak daralarak teknik resesyona girmiş olacak.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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