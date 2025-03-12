Almanya'da Kimya Sektöründe Durgunluk Beklentisi - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Kimya Sektöründe Durgunluk Beklentisi

Almanya kimya-ilaç sektöründe artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bu yıl üretim artışı beklenmiyor.

12.03.2025 15:16
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Almanya'nın üçüncü büyük endüstrisi olan kimya-ilaç sektöründe, artan jeopolitik gerilimler ve zayıf ekonomik ortamın etkisiyle bu yıl üretimde artış beklenmiyor.

Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI) 2025'e ilişkin üretim ve satış tahminleri raporunu yayımladı.

Buna göre, kimya-ilaç sektörü üretiminde bu yıl artış öngörülmüyor.

Birlik, sektörün satışlarının 2025'te yüzde 1 düşmesini beklerken, üretici fiyatlarının yüzde 1 gerileyeceğini tahmin ediliyor.

VCI, Aralık 2024'te bu yıl için sektör satışlarında durgunluk, üretimde yüzde 0,5 artış ve fiyatlarda yüzde 0,5 düşüş bekliyordu.

Ülkede ilaç üretiminin bu yıl yüzde 2 artması tahmin edilirken kimyasal üretiminde yüzde 2 düşüş öngörülüyor.

Yaklaşık 1900 şirketi temsil eden VCI'nın açıklamasında, "İlaç sektöründeki artış, kimya sektöründeki düşüşü dengeleyeceğinden üretim sabit kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Satışlar düştü

VCI verilerine göre, kimya sektörünün satışları 2024'te yüzde 2 düşüşle 221 milyar avroya geriledi.

Geçen yıl sektörün yurt içi satışları yüzde 4,2 düşüşle 82 milyar avroya, yurt dışı satışları da yüzde 0,7 azalışla 139 milyar avroya indi.

Üretimin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 artmasına rağmen üretici fiyatları yüzde 1 düşüş kaydetti.

Kimya sektörünün kapasite kullanımı 2024'te yüzde 82 ile yüzde 85 olan karlılık eşiğinin altında kalırken, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bu oranın yüzde 74,7'ye inmesi dikkati çekti.

İlaç sektöründeki büyüme nedeniyle 2024'te çalışan sayısı 480 bin seviyesinde sabit kaldı.

Çin'in yerli üretime odaklanması olumsuz etkiliyor

Alman kimya sektörü, yüksek enerji maliyetleri, bürokratik engeller, tedarik zinciri sorunları ve genel olarak zor durumdaki ekonomiyle birleşen düşük taleple yıllardır mücadele ediyor.

Otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinin yanı sıra kimya endüstrisi de Almanya'nın özellikle ihracat odaklı sektörlerinden biri olarak biliniyor.

Çin'in ithalata daha az bağımlı hale gelmeye odaklanması ve ABD'nin yeni gümrük vergisi planları da kimya sektörünü olumsuz etkiliyor.

"Radikal bir ekonomik politika dönüşüne ihtiyacımız var"

VCI Genel Müdürü Wolfgang Große Entrup, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2024'ün sektör için "unutulması gereken" bir yıl olduğunu belirterek, "Trump'ın öngörülemeyen tarife politikası, yenilenen enerji fiyat artışları ve çözülemeyen yapısal sorunlar şirketler arasında belirsizliğe neden oluyor. Bu düşük noktayı geride bırakmak istiyoruz. Radikal bir ekonomik politika dönüşüne ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Entrup, yeni federal hükümetten acilen ihtiyaç duyulan yapısal reformları başlatmasını, bürokrasiyi azaltarak ve enerji maliyetlerini düşürerek şirketlerin rekabet gücünü güçlendirmesini istedi.

Kaynak: AA

Almanya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Kimya Sektöründe Durgunluk Beklentisi - Son Dakika

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