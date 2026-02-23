Almanya, Ekonomik İvme Kaybına Rağmen 3. Büyük Ekonomi - Son Dakika
Almanya, Ekonomik İvme Kaybına Rağmen 3. Büyük Ekonomi

23.02.2026 16:14
Almanya, 5,1 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi konumunu korudu.

Almanya, ekonomik büyümede yaşadığı ivme kaybına rağmen geçen yıl dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olma konumunu sürdürdü.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan güncel hesaplamalara göre, Almanya'nın nominal gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) geçen yıl yaklaşık 5,1 trilyon dolara ulaştı. Böylece Almanya, ABD ve Çin'in ardından üçüncü sıradaki yerini korudu.

IW hesaplamalarına göre, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında ABD 30,7 trilyon dolarlık GSYH ile liderliğini devam ettirirken Çin 19,5 trilyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Almanya'nın ardından dördüncü olan Japonya'nın geçen yılki GSYH'si ise 4 trilyon 431 milyar dolar oldu. Japonya uzun süre sürdürdüğü dünyanın 3. büyük ekonomisi ünvanını 2024'te Almanya'ya kaptırmıştı.

"Almanya ve Japonya geride kalıyor"

IW Ekonomi Araştırmaları Bölüm Başkanı Michael Grömling, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Japonya ve Almanya'nın benzer yapısal sorunlarla mücadele ettiğini belirtti.

Küresel ölçekte artan korumacılık, yükselen gümrük vergileri, Çin'den gelen rekabet ve yaşlanan nüfusun her iki ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Grömling, "Hem Almanya hem de Japonya, uzun süredir çok daha dinamik bir büyüme sergileyen dünyanın en büyük iki ekonomisinin gerisinde kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Çin'in yüksek teknoloji ile yapay zeka alanlarındaki öncü rollerine dikkati çeken Grömling, bu iki devin diğer büyük ekonomilerle arayı açmaya devam ettiğini ifade etti.

Grömling, güçlü endüstriyel temeli, kalifiye iş gücü ve araştırma-geliştirme odaklı şirketleri sayesinde Almanya'nın 2026 yılında da dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi unvanını korumasının muhtemel olduğunu belirtti.

İki yıl süren zayıf performansın ardından Alman ekonomisinin kamu yatırımlarının desteğiyle bu yıl yüzde 1 büyümesini öngördüklerini aktaran Grömling, ancak bu toparlanmanın sınırlı kalacağı ve ekonomik büyümenin temkinli bir seyir izlemeye devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Gelecek projeksiyonlarına da değinen Grömling, hızla büyüyen ve halihazırda 1,5 milyarlık nüfusla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'ın, on yılın sonuna kadar Almanya'yı geride bırakabileceğine dikkati çekti. Ancak bu durumu bir kayıp olarak görmediklerini belirten Grömling, şunları kaydetti:

"Almanya bu değişimden fayda sağlayabilir. Güçlenen bir Hindistan pazarı, 'Made in Germany' markalı ürünler için ek satış fırsatları anlamına gelir. Bu nedenle Hindistan ile olan ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

