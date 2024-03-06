Almanya'nın büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf tüketim ve yüksek faiz oranları nedeniyle aşağı yönlü revize etti.
Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin Aralık 2023'te paylaştığı 2024-2025'i kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.
Ifo, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 0,2'ye düşürürken, 2025 büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten 1,5'e yükseltti.
Ifo, ülkede geçen yıl yüzde 5,9 ve şubatta yüzde 2,5 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,3 olmasını, 2025'te de yüzde 1,6'ya kadar düşmesini bekliyor.
Raporda, faiz oranı ve enflasyonun kademeli olarak gevşemesiyle özel tüketimin bu yıl yüzde 1,2 ve 2025'te yüzde 1,7 artacağı öngörüldü.
Ülkede işsiz sayısının bu yıl geçen yıla göre hafif artarak 2,60 milyondan 2,69 milyona yükseleceği ve gelecek yıl tekrar 2,57 milyona düşeceği tahmin edildi.
İşsizlik oranının 2024'te yüzde 5,9 ve 2025'te 5,6 olacağı ifade edildi.
İstihdam edilen kişi sayısı bu yıl 45,93 milyondan 46,10 milyona ve 2025'te 46,17 milyona yükseleceği tahminine de yer verildi.
Ifo, Alman kamu sektörünün geçen yıl 87,4 milyar avro olan bütçe açığının, bu yıl 76 milyar avroya ve gelecek yıl 44,6 milyar avroya gerilemesini bekliyor.
Geçen yıl 280,3 milyar avro olan ülkenin cari işlemler fazlasının bu yıl 292,1 milyar avroya yükseleceği öngörüldü. Söz konusu fazlanın 2025'te 293 milyar avroya ulaşması bekleniyor.
Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tüketicinin kısıtlaması, yüksek faiz oranları ve fiyat artışları, hükümetin kemer sıkma önlemleri ve zayıf küresel ekonomi şu anda Alman ekonomisini zayıflatarak, ekonomi de başka bir kış durgunluğuna yol açıyor." ifadesini kullandı.
Wollmershaeuser, faiz oranlarının gerilemesi fiyat baskısının kademeli olarak ortadan kalkması ve tüketicilerin satın alma gücünün artmasıyla birlikte ülkede ekonomik üretimin yıl ortasına doğru ivmeleneceğini belirtti.
Öte yandan, Almanya ekonomisi, geçen yıl yatırımlar ve inşaat sektöründeki yavaşlamanın hız kesmesine rağmen yüzde 0,3 küçülmüştü.
2023'ün son çeyreğinde yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçülen Alman ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde de küçülürse teknik olarak resesyona girecek.
Almanya'da hükümet, Ekim 2023'te bu yıl için yüzde 1,3 olarak açıkladığı büyüme beklentisini 21 Şubat'ta zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlik ve alışılmışın dışında yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle yüzde 0,2'ye çekmişti.
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