Almanya'nın Kimya Sektöründe Sipariş Eksikliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Almanya'nın Kimya Sektöründe Sipariş Eksikliği

17.07.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da kimya-ilaç sektöründe sipariş eksikliği, 2025 için toparlanma umutlarını sarsıyor.

Almanya'nın üçüncü büyük endüstrisi olan kimya-ilaç sektöründe sipariş eksikliği toparlanma umutlarını vuruyor.

Alman Kimya Sanayisi Birliği (VCI) 2025'in ocak-haziran dönemine ilişkin üretim ve satış rakamları raporunu yayımladı.

Buna göre, kimya-ilaç sektörünün satışları yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 107 milyar avroya geriledi.

Sektörün üretimi de yıllık yüzde 1 düştü.

Yaklaşık 1900 şirketi temsil eden VCI'nın raporunda, 2025 yılı için görünürde bir toparlanma olmadığı belirtilerek "Kimya ve ilaç endüstrisi, jeopolitik ve ekonomik zorluklara rağmen son yıllardaki hızlı düşüşünü 2025'in ilk yarısında durdurdu. Ekonomik durum yine de zorlu olmaya devam ediyor. Şirketler ancak gelecek yıl bir toparlanma bekliyor." ifadelerine yer verildi.

VCI Başkanı Markus Steilemann, sektörde "durumun" gerginliğini koruduğunu belirterek "Sektörümüz yılın ilk yarısında, Kovid-19 salgını öncesi 2018'e kıyasla yaklaşık yüzde 15 daha az üretim yaptı. Diğer büyük ekonomik sektörlerde de çift haneli düşüşler görüyoruz. Sektörümüzde 2025 yılı için bir toparlanma işareti yok." değerlendirmesini yaptı.

"Almanya, uluslararası karşılaştırmalarda faaliyet göstermek için çok maliyetli." ifadesini kullanan Steilemann, ülkede bürokrasinin azaltılması, rekabetçi enerji fiyatlarının sağlanması ve yatırım koşullarının iyileştirilmesi çağrısı yaptı.

Birlik, sektörün satışlarının 2025'te yüzde 1 düşmesini beklerken üretici fiyatlarının yüzde 1 gerileyeceği tahminini yineledi.

VCI, satışta ve üretimde olumsuz görünüme ana neden olarak ciddi sipariş eksikliğini gösterdi. VCI'ye üye şirketlerin yüzde 40'ının bu durumdan şikayetçi olduğu belirtildi.

Sektörde yaklaşık 480 bin çalışan sayısı sabit kalırken birçok şirket, fabrika kapatma ve işten çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Alman kimya sektörü, yüksek enerji maliyetleri, bürokratik engeller, tedarik zinciri sorunları ve genel olarak zor durumdaki ekonomiyle birleşen düşük taleple yıllardır mücadele ediyor.

Otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinin yanı sıra kimya endüstrisi de Almanya'nın özellikle ihracat odaklı sektörlerinden biri olarak biliniyor.

Çin'in ithalata daha az bağımlı hale gelmeye odaklanması ve ABD'nin yeni gümrük vergisi planları da kimya sektörünü olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Almanya, Finans, Enerji, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Kimya Sektöründe Sipariş Eksikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı?
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman’la Bodrum’da yakalandı Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı
Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

13:12
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
11:51
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
18:15
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
18:11
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
18:03
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
17:55
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10’da
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
17:52
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
17:18
Paraya para demeyecekler 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
Paraya para demeyecekler! 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
17:13
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
17:01
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 13:39:24. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'nın Kimya Sektöründe Sipariş Eksikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.