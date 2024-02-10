Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,39 kazançla 9.045,97 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 8.694,94, en yüksek 9.045,97 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,69 kazançla 8.677,19 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 9,66 artışla 13.056,45 puan, Mali Endeksi yüzde 4,12 yükselişle 9.552,08 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,47 artışla 13.901,04 puan oldu.
Akfen Yenilenebilir Enerji en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,46 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji'yi, Vestel yüzde 21,43 ile Vestel Elektronik, yüzde 18,69 ile Mia Teknoloji izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 2,93 ile Kocaer Çelik, yüzde 2,64 ile Turkcell ve 2,24 ile Kayseri Şeker Fabrikası şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 437 milyar 949 milyon lirayla Koç Holding, 406 milyar 755 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 335 milyar 469 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.
Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kazançla 1.995 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,28 artışla 13.409 liraya yükseldi.
Doların fiyatı yüzde 0,73 artışla 30,6850 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,56 yükselişle 33,1070 lira oldu.
Geçen hafta 38,5990 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,65 azalarak 38,8490 liraya geriledi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,52 kayıpla 35,2180 liradan alıcı buldu.
(Sürecek)
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