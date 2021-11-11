Altın fiyatları
11.11.2021 13:01
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 595,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.942,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 595,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.942,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|586,80
|587,00
|595,00
|595,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.868,00
|3.889,00
|3.921,00
|3.942,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|535,30
|540,30
|542,65
|546,65
|Lira(Tam) Ziynet
|3.780,00
|3.800,00
|3.832,00
|3.852,00
|Yarım Ziynet
|1.890,00
|1.900,00
|1.916,00
|1.926,00
|Çeyrek Ziynet
|945,00
|950,00
|958,00
|963,00
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