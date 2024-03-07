Son Dakika Cumhuriyet Haberleri

07 Mar 07 Mar

Nüket Alevli Ersoy: Eğitim ve Kadın Hakları İçin Mücadele Eden Bir Rol Model

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, ömrünü eğitime ve kadınlara adamış bir Cumhuriyet Çınarı olan Nüket Alevli Ersoy'un başarı hikayesi kadınlara rol model oluyor. Gaziantep'te modern anlamdaki ilk tekstil fabrikası olan Veliç'in kurucusu Cemil Alevli'nin kızı olan Nüket Alevli Ersoy, toplumun gelişimi için eğitimin önemini vurgulayarak kadınların eğitimine ve toplumda etkin görevler almasına destek verdi. Gaziantep Kolej Vakfı Okulları'nın kurucusu olan Ersoy, 60 yıldır Anadolu'yu aydınlatan bir eğitim kurumu olarak önemli bir rol oynadı. Ayrıca sosyal ve kültürel alanlarda da başarılı projelere imza atan Ersoy, tüm Anadolu kadınlarına ilham kaynağı oldu.