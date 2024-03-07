Son Dakika Cumhuriyet Haberleri

- 21:35 Ankara Valisi Vasip Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Ankara Valisi Vasip Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların toplumun yapısını güçlendiren ve aile birliğinin temel direği olduğunu vurguladı. Şahin, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar her alanda yer aldığını belirterek, kadınların başarılarına ve katılımlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
- 20:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecikspor'a destek sözü verdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik mitinginde Bilecikspor'a destek sözü verdi. Özel, Bilecikspor'un iyi günlerini özlediğini ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak destek olacaklarını belirtti.
- 19:57 Sivas'ın İmranlı ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Deprem Haftası dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İmranlı Meslek Yüksekokulu, Cumhuriyet Arama Kurtarma Birimi (CAK) ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) işbirliği ile deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta deprem anında kurtarma çalışmaları, yangın önlemleri, hırsızlık olayları ve provokasyonları önlemek için alınacak tedbirler ele alındı. Tatbikata çeşitli kurumların destekleriyle gerçekleştirildi ve İmranlı Kaymakamı, İmranlı Meslek Yüksekokulu Müdürü, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.
- 18:42 Sivas'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, M.K. ve A.K. yönetimindeki iki kamyonet çarpıştı. Kazada, devrilen M.K'nin kullandığı kamyonette bulunan B.K. yaralandı. Yaralı, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesine sevk edildi.
- 17:59 Midyat Denetimli Serbestlik Korulları Mart Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Midyat Denetimli Serbestlik Korulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ramazan ayı yardım çalışmaları, fidan dikme etkinliği, eğitim ve farkındalık projesi, tarihi mekan gezisi ve iftar yemeği gibi konular ele alındı. Toplantıya, belediye başkan yardımcısı, baro temsilcisi, ceza infaz kurumu müdürü ve koruma kurulu üyeleri katıldı.
- 17:52 Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberindeki heyetle birlikte Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özarslan, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere melodika hediye etti ve okul idarecileriyle görüştü. Ayrıca esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Şehit Jandarma Er Niyazi Uğur'un ailesini ziyaret eden Özarslan, ilçede yaşayan bazı vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.
- 16:14 Yenilenen Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenilediği Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açıldı.
- 16:14 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Hakları ve Belediyecilik Hizmetleri Konusunda Taahhütte Bulunacaklarını Açıkladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, belediyelerin kadın hakları, eşit temsil, kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadın istihdamının artırılması ve kreşlerin yapılması gibi konularda taahhütte bulunacaklarını söyledi. Ayrıca, tarım sektörünün küçülmesi ve çiftçilerin sorunlarına da değindi.
- 16:09 Kayseri'de Kadın Cezaevindeki Çocuklara Erciyes'te Kayak Eğitimi Verildi
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi. Kayakçılar, jandarma ekipleri eşliğinde Türk bayrağı ile zirveden inerek Cumhuriyet Başsavcısı'na bayrak teslim etti. Ayrıca çocuklara oyuncak dağıtıldı ve kar motorları ile kayak merkezinde gezdirildi. Programa çeşitli yetkililer de katıldı.
- 14:39 Eyüpsultan'da ATV kazasında ölümle sonuçlanan olayda kırmızı bülten çıkarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne, dört kişinin yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük sürücü ile annesi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.
- 14:15 Kayseri'de mahkum çocuklara kayak eğitimi
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza infaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına yönelik kayak eğitimi Erciyes Kayak Merkezi'nde tamamlandı. Eğitim sonunda düzenlenen programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve diğer yetkililer katıldı. Programda çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı ve kar motorlarıyla gezdirildi.
- 13:34 Midyat Cumhuriyet Başsavcısı, temizlik yapan hükümlülere eşlik etti
Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Midyat Kaymakamlığı ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin temizlik çalışmalarına katıldı. Polisevinin temizliğini yapan 7 hükümlüye teşekkür eden Gürgah, hükümlülerin topluma kazandırılması ve adaptasyonlarının sağlanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
- 13:18 Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü için el sanatları sergisi açıldı
Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla el sanatları sergisi düzenledi. Kaymakam, Cumhuriyet Başsavcısı, MHP İlçe Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü gibi önemli isimlerin katıldığı açılış töreninde, kursiyerlerin eserleri sergilendi ve katılımcılara bilgi verildi. Sergiyi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da gezdi.
- 13:06 İnegöl Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında Yeni Pazar Kararı
İnegöl Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında Cumhuriyet Mahallesinde yeni bir açık Pazar kurulması kararlaştırıldı. 2. Sanayi Caddesi üzerinde Çarşamba günleri kurulacak pazarda 70 esnaf yer alacak.
- 11:22 Nüket Alevli Ersoy: Eğitim ve Kadın Hakları İçin Mücadele Eden Bir Rol Model
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, ömrünü eğitime ve kadınlara adamış bir Cumhuriyet Çınarı olan Nüket Alevli Ersoy'un başarı hikayesi kadınlara rol model oluyor. Gaziantep'te modern anlamdaki ilk tekstil fabrikası olan Veliç'in kurucusu Cemil Alevli'nin kızı olan Nüket Alevli Ersoy, toplumun gelişimi için eğitimin önemini vurgulayarak kadınların eğitimine ve toplumda etkin görevler almasına destek verdi. Gaziantep Kolej Vakfı Okulları'nın kurucusu olan Ersoy, 60 yıldır Anadolu'yu aydınlatan bir eğitim kurumu olarak önemli bir rol oynadı. Ayrıca sosyal ve kültürel alanlarda da başarılı projelere imza atan Ersoy, tüm Anadolu kadınlarına ilham kaynağı oldu.
- 00:21 Cumhuriyet'in 50. yılı için tasarlanan heykel tamamlandı
Cumhuriyet kuşağının ilk heykel sanatçılarından Zühtü Müridoğlu'nun Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü için tasarladığı ancak tamamlanamayan çalışması, QNB Finansbank'ın destekleriyle tamamlandı. Heykel bronz döküm olarak hazırlandı ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi önünde sergileniyor. Müridoğlu'nun eserinin tamamlanmasını sağlayan MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, heykelin kaybolmuş bir eseri kamusal alana açtığını belirtti. QNB Finans Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ise kültür sanata destek olmaya devam ettiklerini ve bu eseri İstanbul'a kazandırdıklarını ifade etti.
- 06 Mar Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Dalaman'da Seçim Çalışmalarını Sürdürdü
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Dalaman ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Ayaydın, Muğla'yı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, Muğla Büyükşehir Belediyesinin kente hiçbir hizmet götürmediğini ve altyapı sorunlarını çözeceklerini söyledi. Ayaydın, rakip adayların Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını belirterek, kendisinin ise projeleriyle öne çıktığını vurguladı.
- 06 Mar Sivas'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında meydana gelen kazada, M.S. yönetimindeki bir tır ile H.S'nin kullandığı bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan K.S. ve M.S. yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
- 06 Mar Eyüpsultan'da kaza sonrası kaçan sürücü annesi tarafından yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük sürücünün, olay yerine gelen annesi tarafından kaçırıldığını açıkladı. Kazaya sebebiyet veren sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- 06 Mar MAZLUMDER, İsrail ile ticaret yapan şirketlerin yöneticilerinin yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulundu
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespit edilerek yöneticilerinin yargılanmaları talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. MAZLUMDER üyeleri ve avukatlar, İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak İsrail aleyhine sloganlar attı. MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğini, insan hakları ihlalleri ve soykırım suçları işlediğini belirtti. Kartal, İsrail ile ticaretin devam ettiğini ve bu ticareti yapan şirket yöneticilerinin sorumlu tutulmasını talep etti. Suç duyurusu dilekçesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.
- 06 Mar Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, kullandığı araçla yol kenarındaki ATV araçlarına çarparak bir kişinin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü ve annesi, Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı ile sürücü ve annesi aranıyor.
- 06 Mar Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terör Suçları ile Mücadelede DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 Irak uyruklu şüpheli, Özel Harekat destekli şafak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- 06 Mar PKK Üyeleri Türkiye'ye Geçmek İçin Sınır Geçişlerini Organize Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen örgüt üyelerinin illegal yollardan Yunanistan'a geçtikleri tespit edildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilecekleri belirlenen söz konusu terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden 6 şüpheli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
- 06 Mar Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 172 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 640 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 800 liradan satılıyor.
- 06 Mar Afyonkarahisar İl Müftüsü Dinar'da ziyaretler gerçekleştirdi
Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Dinar'da gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde göreve yeni başlayan personelle bir araya gelerek sarık cübbe giydirdi. İmamoğlu, Dinar İlçe Müftüsü, Kaymakam, Cumhuriyet Başsavcısı ve çeşitli kurumları ziyaret ettikten sonra öğle namazı öncesi Dinar Ulu Camii'nde vaaz verdi.
- 05 Mar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: '31 Mart Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimidir'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimi olduğunu belirtti. Yazıcı, AK Parti'nin insan odaklı projeleri hayata geçirdiğini ve seçimlerin demokrasinin önemli bir aracı olduğunu vurguladı.
- 05 Mar Yurt dışından getirilen 3 tırın şase değiştirilerek satıldığı ortaya çıktı
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisini aldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 3 tıra el konuldu. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
- 05 Mar Gaziantep'te 1500 Kutu Kaçak İlaç Ele Geçirildi
Gaziantep'te Nizip Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karkamış Gümrük Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçmek isteyen bir tırda yapılan aramada, kırmızı reçeteyle satılabilen yaklaşık 1500 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklandı.
- 05 Mar Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyon: 21 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında toplamda 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
- 05 Mar Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- 05 Mar Bora Kaplan suç örgütü operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şu ana kadar 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- 05 Mar Düzce'de DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Irak uyruklu şüphelinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. I.K.J.A.H., S.Y.R.R., M.K.H.H. ve Ö.K.H.E. isimli şüpheliler operasyonla gözaltına alındı.
- 05 Mar Düzce'de DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Düzce'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüphelilerin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
- 05 Mar Çelikhan'da 4 Bin Tüplü Ceviz Fidanı Üreticilere Dağıtıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından Şanlıurfa ve Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen 4 bin tüplü ceviz fidanı üreticilere dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Çelikhan Orman İşletme Şefi Mahmut Keskinkılıç, fidanların ileride güzel hasatlar elde edilmesine katkı sağlayacağını belirtti.
- 05 Mar Hakkari'de Genç Ofis Hizmete Açıldı
Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hendek olaylarında zarar gören Cumhuriyet ve Güngör mahallelerinin ortak noktasına 5 yıldızlı 'Genç Ofis' yapılarak gençlerin hizmetine sunuldu. İçinde spor salonu, kütüphane, müzik bölümü, bilişim atölyesi ve sohbet bölümü bulunan tam donanımlı Genç Ofis, ilçedeki gençlerin faydalanabileceği bir merkez haline getirildi.
- 05 Mar Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 19 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgütün talimatıyla eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
- 05 Mar Ankara'da FETÖ operasyonu: 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 2 ayrı soruşturma başlattı. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca, 2009 ve 2010 KPSS sorularını ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan ve kamu kurumlarına atanan 9 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.
- 05 Mar FETÖ/PYD'nin KPSS'deki Usulsüzlüklerine Yönelik 11 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD'nin KPSS'deki usulsüzlüklerine karıştığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
- 05 Mar Ankara'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK Operasyonu: 36 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar sonucunda, 12 ilde 36 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 şüpheli, PKK/KCK soruşturması kapsamında ise 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
- 05 Mar KPSS Usulsüzlük Soruşturmasında 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün KPSS'de usulsüzlük yaptığı soruşturmasında, 2009 ve 2010 KPSS sorularını ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ile bu soruları kullanarak sınavlardan yüksek puanlar alarak kamu kurumlarına atanan 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.
- 04 Mar İzmir Adliyesi'nde Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Şehadet Yeri Koruma Altına Alındı
İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK/KCK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla adliyeye düzenlenen hain saldırıda polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu yerin etrafı koruma altına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şehidin şehadete erdiği yerin kapatıldığı belirtildi.
- 04 Mar Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 109 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 380 liradan satılıyor.
- 03 Mar İBB Başkanı İmamoğlu Avcılar'da halk buluşmasına katıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da düzenlenen halk buluşmasında konuştu. İmamoğlu, meydanlarının aile meydanı olduğunu vurgulayarak, Atatürk'ün değerlerine olan borçlarını ödeyeceklerini söyledi. Avcılar'da yürütülen çalışmaları anlatan İmamoğlu, engellemelere rağmen yılmayacaklarını belirtti ve Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara için oy istedi.
- 03 Mar CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti, onun için yükünüz ağır gençler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu ilçesinde yaptığı halk buluşmasında gençlere seslenerek, Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini ve bu yüzden gençlerin yükünün ağır olduğunu söyledi. Özel, ayrıca seçimlerde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a destek istedi ve partisinin belediye başkanlarıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Emeklilerin sıkıntılarını da vurgulayan Özel, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini belirterek seçmenleri hesap sormaya çağırdı. Ayrıca, Cumhur İttifakı'na karşı güçlü bir Türkiye ittifakı oluşturmanın önemine değindi ve yerel seçimlerde Türkiye ittifakının kazanacağına inandığını söyledi.
- 03 Mar Nuri Paşa'nın vefatının 75. yılı anma programı düzenlendi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1918'de Kafkas İslam Ordusu'nun başına geçerek Bakü'yü kurtaran, Cumhuriyet döneminde ise kurduğu fabrikalarla Türk savunma sanayisinin öncüleri arasında yer alan Nuri Paşa'nın (Killigil) vefatının 75. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
- 03 Mar Eğitim-İş Üyeleri 3 Mart Devrim Yasaları'nın 100. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında, Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti. Eğitim- İş genel başkanı Kadem Özbay, cumhuriyetin kurumlarında oturanların bu devrim yasalarına sahip çıkması gerektiğini belirtti.
- 03 Mar Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na veda etti
Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Sizlerden asla ayrılmıyorum. Ayşe Ünlüce’yi sizlere emanet ediyorum. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt ile birlikte Cumhuriyetçi Türk kadınının, bir hukukçunun, bizim yanımızda yetişen bir adayın kazanabileceğini gösterin” dedi.
- 03 Mar Niğde'de Cumhuriyet'in 100. yılında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlenecek
Niğde'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Halil Kitapçı Ortaokulu'nda akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlenecek. 11 Mart'ta gerçekleştirilecek olan mangala turnuvasıyla öğrencilerin boş zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri, zeka oyunları hakkında farkındalık yaratma, rekabet, bakış açısı ve strateji geliştirmeleri hedefleniyor. Etkinlikte birinci olan öğrencilere ödül verilecektir.
- 03 Mar Sivas'ta kayak yapan kişi düşerek bacağını kırdı, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Sivas'ın Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak yaparken düşen bir kişinin bacağı kırıldı. İlk tedavisi merkezde yapılan kişi için ambulans helikopter çağrıldı ve yaralı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
- 03 Mar Hatay'ın ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı
Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, vefatının 44. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Sökmen'in ailesi ve yakınları katıldı. Sökmen'in torunu Necla Tuba Sökmenoğlu, dedesinin vatanı için mücadele ettiğini vurgulayarak, Hatay'ın yeniden inşasında demografik yapıya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Vali Yardımcısı Gözen ise Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin eşi benzeri olmayan bir ili olduğunu ifade etti ve Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmasında Tayfur Sökmen'in büyük katkıları olduğunu söyledi.
- 03 Mar CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Atatürk devrimlerine saldıranlara karşı çıkacağız
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 3 Mart 1924'te kabul edilen önemli yasaların 100. yıl dönümünde yazılı açıklama yaparak, Atatürk devrimlerine ve cumhuriyete başkaldıranlara karşı çıkacaklarını belirtti. Yücel, tarikat ve cemaatlerin ülkeye çağ dışı fikirlerini empoze etmeye çalıştığını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu duruma öncülük ettiğini ifade etti. CHP, laikliği hedef alan uygulamalara şiddetle karşı çıkacaklarını vurguladı.
- 03 Mar CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de laiklik ilkesine temel olan 3 devrim yasasının 100. yıl dönümünü kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'de laiklik ilkesine, Cumhuriyet devrimlerine ve Atatürk'ün çağdaşlaşma ülküsüne bağlı kalacaklarını belirtti.
- 03 Mar CHP eski Artvin İl Başkanı: Türkiye'de kurallar işlemiyor, hukuk işlemiyor
Cumhuriyet Halk Partisi eski Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Türkiye'de kuralların işlemediğini ve hukukun işlemediğini belirterek, gerçekleri yazan ve söyleyenlerin yargılandığını ve hapsedildiğini söyledi. Biber, Türkiye'nin büyük bir karartma altında olduğunu ve şeriatın adliye koridorlarında seslendirildiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dışardan para dilendiğini ve seçimlerin önemine vurgu yaptı.
- 02 Mar CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: 'Bizim için partimize oy vermiş, vermemiş olmaz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, demokrasiye saygılarının sonsuz olduğunu ve vatandaşın bir oyunun kutsal olduğunu belirtti. Karabat, partilerine oy vermiş veya vermemiş herkesin Büyükçekmeceli, İstanbullu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu vurguladı.
- 02 Mar Erzincan'daki altın madeni soruşturmasında 2 mühendis adliyeye sevk edildi
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, idari pozisyondaki 2 mühendis adliyeye sevk edildi. İliç'teki maden ocağını işleten şirkette çalışan mühendisler İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi. Daha önce tutuklanan 6 kişiden biri olan Kanadalı yönetici J.R.G. de soruşturma kapsamında yer almaktadır.
- 02 Mar Karısını Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaynarca ilçesinde karısını tehdit ettiği öne sürülen şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Şüpheli, daha önce elektronik kelepçe takıldıktan sonra tehditlerine devam ettiği için gözaltına alınmıştı.
- 02 Mar Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları Başladı
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde başladı. Etkinliğe farklı illerden 310 sporcu katılıyor. Yarışlar, milli takıma seçilme kriterlerini tamamlama anlamına da geliyor. Oryantiring, doğada yön ve hedef bulma sporu olarak tanımlanıyor ve çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.
- 02 Mar CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: 'Neyin rövanşı 14-28 Mayıs'ın rövanşı var'
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Tokat ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, 2024 yerel seçimlerinin CHP için bir rövanş olduğunu belirtti. Günaydın, CHP'nin gücüyle 2028'e kalmadan Cumhuriyet aydınlığını taşıyacaklarını ifade etti.
- 02 Mar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Tunç, Sinop Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra Sinop Adalet Sarayı'na geçti. Burada Cumhuriyet Başsavcısı ve adliyede görevli hakim, savcı ve personellerle görüşen Bakan Tunç, daha sonra Sinop Baro Başkanı ile sohbet etti. Son olarak Vali, Milletvekili, İl Başkanı ve Belediye Başkan adayıyla birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
- 02 Mar Ali Ulvi Kurucu: Türkiye'nin önemli şairlerinden biri
Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında doğan ve ailesiyle Medine'ye gittiği 1939'a kadar Türkiye'de yaşayan şair ve mütefekkir Ali Ulvi Kurucu, doğumunun 102. yılında anılıyor. Kurucu'nun hayatı, eğitimi ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir.
- 02 Mar Ticaret Bakanı: Şubat Ayında Tarihi İhracat Rekoru Kırıldı
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaşıldığını belirtti. Bakan Bolat ayrıca, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansının kesintisiz olarak devam ettiğini ve 2023 yılında nominal GSYH'nin 1 trilyon doları aşarak dünyanın en büyük 17. ekonomisi olması tahmin edildiğini ifade etti.
- 02 Mar Erzurum'da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Erzurum'da polisin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Pasinler İlçesinde ikamet eden şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. 1 şahıs cezaevinde olduğu tespit edilirken, 1 şahıs savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 4 şüpheli şahıs Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
- 02 Mar Gaziantep'te Türk Silahlı Kuvvetleri fotoğraf sergisi açıldı
Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen '1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri' fotoğraf sergisi, bir alışveriş merkezinde açıldı. Serginin açılışına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Sergi, yarın akşam 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.
- 02 Mar Şubat Ayı İhracatı Yüzde 13,6 Arttı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman'da açıklanan verilere göre, şubat ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamı olarak kaydedildi. İthalat ise bir gün fazla olmasına rağmen yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise ocak ayına göre yüzde 42,3 azalarak 7 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,1'e yükseldi.
- 02 Mar Elazığ'ta DEAŞ üyesi ve hükümlüler yakalandı
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi olan bir kişi ile hükümlü olan 14 kişi yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, aranan şahısların yakalanması sağlandı ve bölgede huzur ve güvenin sağlanması amaçlandı. Yakalanan şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
- 02 Mar Türkiye'nin Şubat Ayı İhracatı Rekor Seviyeye Ulaştı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat ayında Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. Bakan Bolat ayrıca, Adıyaman'da yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Deprem illerinde hızla yeni konutlar ve iş yerleri yapıldığını ifade eden Bolat, dış ticaret açığının da azaldığını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının arttığını söyledi.
- 02 Mar Bakan Bolat rakamları paylaştı! İhracatta şubat ayı rekoru kırıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "İhracatımız şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık" dedi.
- 01 Mar Diyarbakır'da 1 Milyon TL Değerinde Fiber Optik Kablo Ele Geçirildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, eski su kuyusu içerisinde gizlenmiş 1 milyon TL değerinde fiber optik kablo bulundu. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede yaptıkları çalışmalar sonucunda kabloları ele geçirdi. Şüpheli ise adli işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
- 01 Mar Konya'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiyesi'ni ziyaret etti. İtfaiye istasyonunda görevli Nuri Delen, öğrencilere yangın ve yangından korunma konularında bilgi verdi ve itfaiye araçlarını tanıttı.
- 01 Mar Diyarbakır'da 226 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 36 kilogram kubar esrar maddesi ve 190 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 226 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
- 01 Mar ADD Eskişehir Şube Başkanı, Şevki Yılmaz'ın sözlerine tepki gösterdi
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, Refah Partili eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın 'Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetliyorum' sözlerine, 'Cumhuriyet savcıları duymuyor, görmüyor mu' diyerek tepki gösterdi.
- 01 Mar Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşiyor! Melis Sezen de projeye dahil oldu
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
- 29 Şub Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyunu, 110 oyuncunun rol aldığı duygusal anlar yaşattı. Oyun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle milli mücadeleyi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu ele aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, etkinliğin milli birlik ve beraberliği sağlama, Cumhuriyet'in değerlerini hatırlatma ve bağımsızlığın kutsallığını vurgulama amacını taşıdığını belirtti.
- 29 Şub Kayseri'de Cumhuriyet'e Doğru adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kayseri'de düzenlenen tiyatro oyunu, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunda 110 oyuncu rol aldı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşu konu edinildi. Seyirciler, duygu dolu anlar yaşadığı oyunun sonunda yönetmen ve oyuncuları uzun süre alkışladı.
- 29 Şub Hakeme Yumruklu Saldırıya Uğrayan Maçın Hakemi Konuştu
Süper Amatör Lig 1. Küme play-off mücadelesinde İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta hakeme yapılan yumruklu saldırı sonrası maç tatil edildi. Saldırıya uğrayan hakem Batuhan Bolat, olayın son olmasını umut ettiğini belirtti.
- 29 Şub Malatya'da Cumhuriyet'e Doğru adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Malatya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneye konulan oyunu, Bora Severcan yönetti. Oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor. Oyunda 110 oyuncu rol alırken, izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı ve yönetmen ile oyuncular uzun süre alkışlandı.
- 29 Şub CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdem Gül ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi olduğu dönemde yayımlanan 'MİT tırları' haberi nedeniyle yeniden yargılandığı davada hakkında 5 yıl hapis cezası verilen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile telefonda görüştü.
- 29 Şub Parkta Bulunan Cüzdan Polis Aracılığıyla Sahibine Ulaştırıldı
Adapazarı ilçesinde bir kişi, parkta bulduğu para dolu cüzdanı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı. Salih Sak, Şemsiyeli Park'ta dinlenirken yerde bulduğu cüzdanı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Cüzdanın sahibi Hüseyin Sevinç, cüzdanını geri alarak Sak'a teşekkür etti. Sak, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.
- 29 Şub Gaziantep'te Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Gaziantep'te düzenlenen Cumhuriyet Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Jandarma ekipleri tarafından okullarında ziyaret edilerek ödüllendirildi. Yarışmada birinci olan öğrencilere hediyeleri İl Jandarma Komutanlığı tarafından takdim edildi.
- 28 Şub Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen esnafı ziyaret etti
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yayla Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesindeki esnafı ziyaret etti. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Başdeğirmen, 'Bu destek, güven, birlik ve dayanışmayla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz' dedi.